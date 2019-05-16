Carro capota após bater em veículo estacionado, em Linhares

Carro capotou após bater em veículo estacionado, em Linhares Crédito: Internauta

Um acidente impressionante aconteceu em Linhares , região Norte do Estado, na madrugada desta quinta-feira (16). Um carro capotou depois de colidir com um veículo que estava estacionado na Avenida Guerino Gilbert, no bairro Conceição, por volta das 5 horas. Com sinais de embriaguez, o condutor do automóvel foi conduzido à delegacia.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do Volkswagen Crossfox seguia pela avenida no sentido Centro–bairro Três Barras quando bateu com um veículo estacionado e acabou capotando. Testemunhas disseram que, após a colisão, o Crossfox chegou a arrastar o outro carro por alguns metros, depois bateu no canteiro central da via e capotou em seguida.

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O condutor do automóvel sofreu apenas escoriações e dispensou o atendimento médico. Ainda de acordo com a PM, os policiais observaram que ele apresentava sinais de embriaguez, como fala embolada, olhos vermelhos, hálito etílico e sonolência. Por conta disso, foi realizado o teste do bafômetro, com resultado positivo para o consumo de álcool.

O motorista do Crossfox foi conduzido para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Procurada pela reportagem para saber se o suspeito foi autuado ou solto, a Polícia Civil ainda não respondeu.