Dois homens morreram afogados após um carro com quatro ocupantes cair em uma represa em Córrego dos Grilos, no interior de Nova Venécia, região Noroeste do Estado, na noite deste domingo (24). Duas pessoas conseguiram sair do veículo e se salvaram, mas as vítimas que estavam do banco de trás se afogaram.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 20h15 na localidade que fica a 20 quilômetros do Centro da cidade. O condutor deixou o local e o outro sobrevivente chamou a emergência. A causa do acidente não foi divulgada.
Os dois corpos foram encontrados por volta das 21h30. O automóvel estava no fundo da represa - que possui quatro metros de profundidade - com as rodas para cima. Os homens que morreram ainda não foram identificados. A Polícia Militar informou que eles estavam na região à procura de trabalho na colheita de café.
Carro cai em represa de Nova Venécia e duas pessoas morrem afogadas