Carro cai em represa de Nova Venécia e duas pessoas morrem afogadas

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 20h15 na localidade que fica a 20 quilômetros do Centro da cidade. O condutor deixou o local e o outro sobrevivente chamou a emergência. A causa do acidente não foi divulgada.

Os dois corpos foram encontrados por volta das 21h30. O automóvel estava no fundo da represa - que possui quatro metros de profundidade - com as rodas para cima. Os homens que morreram ainda não foram identificados. A Polícia Militar informou que eles estavam na região à procura de trabalho na colheita de café.