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Tragédia

Carro cai em represa de Nova Venécia e duas pessoas morrem afogadas

Acidente aconteceu na noite deste domingo (24). Motorista se salvou e fugiu do local. O carona chamou a emergência.

Publicado em 

25 mar 2019 às 15:21

Publicado em 25 de Março de 2019 às 15:21

Carro foi retirado de represa na manhã desta segunda-feira (25) Crédito: Polícia Militar
Dois homens morreram afogados após um carro com quatro ocupantes cair em uma represa em Córrego dos Grilos, no interior de Nova Venécia, região Noroeste do Estado, na noite deste domingo (24). Duas pessoas conseguiram sair do veículo e se salvaram, mas as vítimas que estavam do banco de trás se afogaram.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 20h15 na localidade que fica a 20 quilômetros do Centro da cidade. O condutor deixou o local e o outro sobrevivente chamou a emergência. A causa do acidente não foi divulgada.
Os dois corpos foram encontrados por volta das 21h30. O automóvel estava no fundo da represa - que possui quatro metros de profundidade - com as rodas para cima. Os homens que morreram ainda não foram identificados. A Polícia Militar informou que eles estavam na região à procura de trabalho na colheita de café.
Carro cai em represa de Nova Venécia e duas pessoas morrem afogadas

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