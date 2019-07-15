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Pista ficou interditada

Carreta tomba em rodovia após acidente em São Domingos do Norte

Motorista não conseguiu fazer uma curva na ES 080 e acabou tombando na pista, na madrugada desta segunda-feira. Veículo ficou atravessado na rodovia, impedindo o trânsito. O caminhoneiro sofreu ferimentos leves e foi levado ao hospital.

Publicado em 

15 jul 2019 às 15:37

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 15:37

Carreta tombou e ficou atravessada na rodovia ES 080, em São Domingos do Norte Crédito: Polícia Militar
Uma carreta tombou e ficou atravessada na pista após não conseguir completar uma curva na Rodovia ES 080, em São Domingos do Norte, região Noroeste do Estado, na madrugada desta segunda-feira (15). Apesar da gravidade do acidente, o motorista sofreu apenas ferimentos leves.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 3 horas, na área urbana da rodovia. A pista ficou totalmente interditada porque a carreta ficou atravessada. Por volta de 7 horas uma pista foi liberada para o trânsito de veículos e, às 9 horas, a rodovia ficou completamente liberada.
O caminhoneiro explicou aos policiais que atravessou a pista, não conseguiu fazer a curva e a carreta tombou. Ele reclamou de fortes dores na coluna e apresentava escoriações leves. Por isso, o motorista foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Silvio Avidos.

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