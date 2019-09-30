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Noroeste

Carreta tomba e interdita parcialmente a ES 080, em Colatina

Carga teria pendido e feito com que o veículo virasse; acidente aconteceu nesta segunda-feira (30)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

30 set 2019 às 10:54

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 10:54

Carreta tomba na ES 080, em Colatina, no Noroeste do ES Crédito: Alessandro Bacheti
Uma carreta carregada de manilhas de concreto tombou na ES 080, em Colatina, no Noroeste do Estado, durante a manhã desta segunda-feira (30). O acidente aconteceu por volta das 6h e causa, até o momento, a interdição parcial da rodovia. Único ocupante do veículo, o motorista sofreu apenas ferimentos leves.
De acordo com o dono da empresa de transporte, que foi até o local, o motorista informou que a altura da carga fez com que ela pendesse e fizesse com que a carreta tombasse durante uma curva. Como o trecho para quem segue no sentido Norte é uma descida, o veículo percorreu cerca de 30 metros antes de parar.
Com o impacto, o guard-rail (defensa metálica) ficou danificado e vários pedaços das manilhas de concreto ficaram espalhados pela pista e pela ribanceira às margens da rodovia. Além disso, o combustível da carreta também vazou. Para realizar a limpeza e evitar outros acidentes, a ES 080 teve que ser parcialmente interditada.

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