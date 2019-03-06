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São Mateus

Carnaval em Guriri termina com homem morto a tiros

Segundo a polícia, desavenças ocorridas na época em que a vítima estava presa podem ter sido o motivo do assassinato

Publicado em 

06 mar 2019 às 14:52

Publicado em 06 de Março de 2019 às 14:52

Vítima foi socorrida para o Hospital Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Divulgação
Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (6), por volta das 2h40, na Avenida Guriri, no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado. A vítima foi assassinada próximo a um bar.
De acordo com a Polícia Militar, uma grande correria foi registrada no momento do homicídio. A vítima, identificada como Marcos Roberto Silva Teles, foi atingida na região do peito e estava sendo socorrido por amigos quando a os militares chegaram ao local. Marcos chegou a ser levado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, onde não resistiu e morreu.
> Dois jovens são mortos a tiros em Linhares
Testemunhas contaram para a polícia que Marcos estava curtindo o carnaval no balneário, no momento em que procurou abrigo embaixo de uma marquise na avenida quando começou a chover. Ainda de acordo com as testemunhas, Marcos se deparou com um grupo de indivíduos do bairro Cacique 1, rivais do bairro em que moram. O jovem foi reconhecido pelos indivíduos e neste momento um homem sacou um revólver e recebeu a ordem de um outro homem para atirar contra Marcos.
Segundo a polícia, a motivação do crime pode ter relação com desavenças ocorridas no período em que Marcos esteve preso. A polícia realizou buscas na região, mas nenhum suspeito do crime foi preso.
Carnaval em Guriri termina com homem morto a tiros
 

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