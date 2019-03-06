Carnaval em Guriri termina com homem morto a tiros

Vítima foi socorrida para o Hospital Roberto Silvares, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Divulgação

São Mateus, no Norte do Estado. A vítima foi assassinada próximo a um bar. Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (6), por volta das 2h40, na Avenida Guriri, no balneário de Guriri, em, no. A vítima foi assassinada próximo a um bar.

De acordo com a Polícia Militar, uma grande correria foi registrada no momento do homicídio. A vítima, identificada como Marcos Roberto Silva Teles, foi atingida na região do peito e estava sendo socorrido por amigos quando a os militares chegaram ao local. Marcos chegou a ser levado ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, onde não resistiu e morreu.

Testemunhas contaram para a polícia que Marcos estava curtindo o carnaval no balneário, no momento em que procurou abrigo embaixo de uma marquise na avenida quando começou a chover. Ainda de acordo com as testemunhas, Marcos se deparou com um grupo de indivíduos do bairro Cacique 1, rivais do bairro em que moram. O jovem foi reconhecido pelos indivíduos e neste momento um homem sacou um revólver e recebeu a ordem de um outro homem para atirar contra Marcos.

Segundo a polícia, a motivação do crime pode ter relação com desavenças ocorridas no período em que Marcos esteve preso. A polícia realizou buscas na região, mas nenhum suspeito do crime foi preso.

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