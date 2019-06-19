Caminhão deixa cair areia e BR 259 fica em meia pista em Colatina

A Rodovia BR 259, em Colatina, ficou parcialmente interditada entre 9h e 15h30 desta quarta-feira (19), depois que um caminhão deixou cair areia na via, mas seguiu viagem, sem parar no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, a derrubada da carga não foi causada por nenhum acidente.
O incidente aconteceu no quilômetro 47 da rodovia, logo após a Segunda Ponte, sentido Colatina-Vitória. Uma máquina da Prefeitura iniciou a retirada da areia ainda pela manhã. Depois, uma equipe e um trator do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) deram continuidade no trabalho, já no início da tarde.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), é provável que a caçamba do caminhão tenha aberto por completo, devido à quantidade de areia derrubada na rodovia. Ainda segundo informações da PRF, o motorista do caminhão, se identificado, poderá ser multado por ter deixado cair carga na pista.