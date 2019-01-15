Caminhão de lixo tomba e quebra telhado de casa em Colatina

Caminhão de lixo tomba e atinge casa em Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta

São Marcos, em Colatina, na tarde desta segunda-feira (14). Os moradores, que estavam em casa na hora do acidente, saíram ilesos. O motorista pulou para fora do carro ainda em movimento. Um caminhão que tentava subir uma ladeira durante a coleta de lixo perdeu o controle, desceu de ré e atingiu o telhado de uma residência, no bairro, em, na tarde desta segunda-feira (14). Os moradores, que estavam em casa na hora do acidente, saíram ilesos. O motorista pulou para fora do carro ainda em movimento.

“O caminhão caiu literalmente na minha frente, quando eu sai para ver o que estava acontecendo. O barulho foi estrondoso, e as pessoas gritavam para a gente sair correndo”, relatou a moradora Verônica Nascimento. “Se ele continuasse, poderia ter arrastado a minha casa. Foi um susto grande”, completou.

Lucimara Andrade dos Santos mora na parte de trás da casa e estava com o esposo e o filho no momento em que o veículo começou a descer o barranco. “Quando cheguei na porta e vi o caminhão, saí correndo, com medo que ele continuasse descendo”, contou. “Estou tremendo até agora e com medo de voltar lá para dentro”, confessou.

Corpo de Bombeiros fez uma ancoragem com um cabo de aço e permanecerá no local até a retirada do veículo por um guincho, ainda sem previsão para acontecer. Enquanto isso, o acesso à casa está interditado. Para evitar que o caminhão se movesse, ofez uma ancoragem com um cabo de aço e permanecerá no local até a retirada do veículo por um guincho, ainda sem previsão para acontecer. Enquanto isso, o acesso à casa está interditado.

O caminhão é de uma empresa que prestava serviços para o Sanear (Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental), uma autarquia da Prefeitura de Colatina.