Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perigo!

Caminhão de lixo tomba e quebra telhado de casa em Colatina

Veículo quebrou parte do telhado de uma residência; ninguém ficou ferido

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 22:18

Publicado em 

14 jan 2019 às 22:18
Caminhão de lixo tomba e atinge casa em Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um caminhão que tentava subir uma ladeira durante a coleta de lixo perdeu o controle, desceu de ré e atingiu o telhado de uma residência, no bairro São Marcos, em Colatina, na tarde desta segunda-feira (14). Os moradores, que estavam em casa na hora do acidente, saíram ilesos. O motorista pulou para fora do carro ainda em movimento.
“O caminhão caiu literalmente na minha frente, quando eu sai para ver o que estava acontecendo. O barulho foi estrondoso, e as pessoas gritavam para a gente sair correndo”, relatou a moradora Verônica Nascimento. “Se ele continuasse, poderia ter arrastado a minha casa. Foi um susto grande”, completou.
Lucimara Andrade dos Santos mora na parte de trás da casa e estava com o esposo e o filho no momento em que o veículo começou a descer o barranco. “Quando cheguei na porta e vi o caminhão, saí correndo, com medo que ele continuasse descendo”, contou. “Estou tremendo até agora e com medo de voltar lá para dentro”, confessou.
Para evitar que o caminhão se movesse, o Corpo de Bombeiros fez uma ancoragem com um cabo de aço e permanecerá no local até a retirada do veículo por um guincho, ainda sem previsão para acontecer. Enquanto isso, o acesso à casa está interditado.
O caminhão é de uma empresa que prestava serviços para o Sanear (Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental), uma autarquia da Prefeitura de Colatina.
VEJA FOTOS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados