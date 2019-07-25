Caminhão de cimento tomba em avenida de Colatina

Segundo a Polícia Militar, o caminhão vinha da BR 259 e entrou em um acesso para a outra rodovia. Ao fazer a curva, o veículo tombou e ficou caído no meio da pista. Ainda não se sabe o que causou o acidente, se foi excesso de velocidade ou problema mecânico. A carga, de 280 cimentos, seria entregue em uma loja da cidade.