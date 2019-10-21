Maldade

Cachorra é baleada na cabeça e abandonada em lixão em Nova Venécia

Animal foi abandonado em uma rodovia, na altura de um lixão. A cachorra foi resgatada e está internada em uma clínica veterinária. A pessoa que a resgatou pede ajuda para custear tratamento, remédios e exames
Loreta Fagionato

21 out 2019 às 11:34

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 11:34

Cachorra no dia que foi resgatada. Ela esta internada em clínica de Nova Venécia Crédito: Divulgação
Dois meses após um cachorro ser morto a tiros em São Mateus, outro animal foi baleado no Espírito Santo. Desta vez, o crime aconteceu em Nova Venécia, Região Noroeste do Estado, em uma rodovia na altura de um lixão. A cachorra foi baleada na cabeça e foi abandonada no local. Ela foi resgatada e está internada em estado grave em uma clínica veterinária.
A advogada e protetora de animais Andréa Pimenta Toscano contou que a cachorra foi encontrada por funcionários do lixão na sexta-feira (18). Eles a acionaram para que ela ajudasse no resgate.
“Peguei meu carro, fui até o local e fiz o resgate. Levei a cachorra para uma clínica veterinária aqui de Nova Venécia. Ela foi abandonada naquele lugar, como se a pessoa quisesse que ela morresse mesmo. Mas ela é forte e tem se esforçado para viver”, explicou.
Ferido na cabeça, o animal está internado e vai passar por diversos exames nesta segunda-feira (21). “Ela precisa passar por uma radiografia na cabeça para saber onde a bala está alojada e, assim, os veterinários definirem melhor o tratamento”, ressaltou Andréa.

DOAÇÕES

A advogada e  protetora de animais pede ajuda para pagar o tratamento, os exames e os remédios da cachorra, que ainda não tem nome. “Por mim, podia ser Vitória, porque ela está lutando muito para viver”, disse.
As doações podem ser feitas através de uma vaquinha online, que foi criada pelos cuidadores da cadela.

ESTADO DE SAÚDE

Animal está internado em uma clínica veterinária de Nova Venécia Crédito: Divulgação
Segundo o veterinário Clóvis Clarindo de Holanda, o estado de saúde da cachorra é muito delicado.
“Ela foi encontrada em uma situação crítica. Tentamos estabilizá-la desde o dia que ela chegou, na sexta-feira. Ela perdeu muito sangue, o tiro foi na cabeça. Nesta segunda-feira vamos realizar alguns exames para ter mais noção do real estado dela. Por enquanto, precisa de bastante cuidado”, detalhou.
Clóvis afirmou que o animal não consegue se alimentar e nem beber água sozinha. “Além disso, ela sente muita dor. Com os resultados dos exames vamos mais noção do que pode ser feito para ajudá-la. É um cão jovem, do sexo feminino, tem 6 ou 7 meses, é filhote ainda”, contou.

POLÍCIA CIVIL

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Nova Venécia. O caso é investigado pela Polícia Civil.

