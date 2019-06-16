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Carro x Caminhão

BR 101 fica fechada por 3 horas após acidente com morte em João Neiva

A colisão envolveu um caminhão e um veículo de passeio no Km 201, em João Neiva

Publicado em 16 de Junho de 2019 às 17:03

Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

16 jun 2019 às 17:03
Acidente aconteceu em trecho da BR 101 em João Neiva Crédito: Reprodução/Google Maps
Um grave acidente deixou uma pessoa morta e interditou a BR 101, em João Neiva, no Norte do Estado, por três horas na madrugada deste domingo (16). A vítima conduzia um carro quando colidiu com um caminhão. Outras duas pessoas viajavam no caminhão e não sofreram ferimentos.
Segundo informações da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu no Km 201, por volta das 2h58 da manhã. Por conta do acidente, a pista precisou ser totalmente interditada. A Perícia da Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas.
De acordo com a PRF, a rodovia foi liberada totalmente por volta das 6h20 após a retirada dos veículos envolvidos no acidente.
 

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