Bombeiros são acionados para realizar parto em Colatina

Trabalhando há 13 anos no, o Sargento Tiago tinha atendido apenas mais duas ocorrências do tipo. “É muito gratificante você participar de um momento de felicidade dos pais, você ver uma vida chegando e você podendo ajudar. Tanto eu, quanto o Soldado Lopes e o Soldado Neto, ficamos muito emocionados. Não tenho nem palavras para descrever”, comentou.