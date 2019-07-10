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Nascimento

Bombeiros são acionados para realizar parto em Colatina

Quando chegaram à residência, bebê já havia nascido e estava com a mãe no chão da cozinha
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

10 jul 2019 às 19:40

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 19:40

Sargento Tiago e os soldados Lopes e Neto, juntos da mãe Jéssica e do recém-nascido Beijamin, dentro da viatura dos bombeiros Crédito: Divulgação | Bombeiros
Rotineiramente envolvidos em casos de perigo e tragédia, três bombeiros viveram um momento diferente nesta madrugada, em Colatina, no Noroeste do Estado. Por volta da 1h20 desta quarta-feira (10), eles foram acionados para auxiliar uma mulher que estava dando à luz o quarto filho, na própria casa, localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida.
> Bebê nasce em carro a caminho de maternidade em Cariacica
Quando chegaram ao local, o bebê Beijamin já havia nascido e estava sendo amamentado pela mãe, Jéssica Veloso, de 26 anos. Ambos estavam sobre o chão da cozinha, amparados por João, que é o pai do menino. Aos bombeiros, restou cortar o cordão umbilical e encaminhar o filho e a mãe para a maternidade do Hospital Santa Casa de Misericórdia.
> Foto de parto no ES ganha prêmio internacional
Trabalhando há 13 anos no Corpo de Bombeiros, o Sargento Tiago tinha atendido apenas mais duas ocorrências do tipo. “É muito gratificante você participar de um momento de felicidade dos pais, você ver uma vida chegando e você podendo ajudar. Tanto eu, quanto o Soldado Lopes e o Soldado Neto, ficamos muito emocionados. Não tenho nem palavras para descrever”, comentou.

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