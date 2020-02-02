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Bombeiros reencontram cachorros resgatados de casa que caiu em Colatina

Os três animais foram resgatados após ficarem mais de quatro horas entre os escombros de uma casa em construção que caiu na cidade durante a chuva

Publicado em 02 de Fevereiro de 2020 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2020 às 12:21
Cachorros foram resgatados em Colatina Crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução
Os três cães que foram resgatados após ficar mais de quatro horas entre os escombros de uma casa em construção que caiu em Colatina, no Noroeste do Estado, foram devolvidos às suas famílias. O reencontro foi muito especial já que contou com a presença dos militares do Corpo de Bombeiros que realizaram a operação de salvamento dos animais.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, após serem salvos em meio aos escombros, os cachorros foram encaminhados para o hospital veterinário de um centro universitário de Colatina. Os animais receberam tratamento nos últimos dias e, agora recuperados, vão poder retornar para casa.

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Ao fim dos cuidados, os bombeiros retornaram ao hospital e, com a equipe de veterinários que atendeu os animais,  devolveram os cachorros à família que cuida deles.

SALVAMENTO

O desmoronamento do imóvel aconteceu no último domingo (26). A casa de dois andares estava em obras e foi atingida por um deslizamento do terreno, no bairro Nossa Senhora Aparecida, durante a chuva.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, após constatarem que não tinha nenhuma vítima no local, vizinhos da casa atingida informaram que os cachorros poderiam estar em meio aos escombros. Diante disso, começaram os trabalhos de resgate que localizaram os três animais feridos.

Casa em construção desaba após chuva em Colatina

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