Bombeiros reencontram cachorros resgatados de casa que caiu em Colatina

Cachorros foram resgatados em Colatina Crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

De acordo com o Corpo de Bombeiros, após serem salvos em meio aos escombros, os cachorros foram encaminhados para o hospital veterinário de um centro universitário de Colatina. Os animais receberam tratamento nos últimos dias e, agora recuperados, vão poder retornar para casa.

Ao fim dos cuidados, os bombeiros retornaram ao hospital e, com a equipe de veterinários que atendeu os animais, devolveram os cachorros à família que cuida deles.

SALVAMENTO

O desmoronamento do imóvel aconteceu no último domingo (26). A casa de dois andares estava em obras e foi atingida por um deslizamento do terreno, no bairro Nossa Senhora Aparecida, durante a chuva.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, após constatarem que não tinha nenhuma vítima no local, vizinhos da casa atingida informaram que os cachorros poderiam estar em meio aos escombros. Diante disso, começaram os trabalhos de resgate que localizaram os três animais feridos.