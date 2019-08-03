Bombeiros reencontram bebê que caiu sem querer em vaso sanitário

Apressada, ela nasceu antes do previsto, no último dia 21 de julho. A mãe Edna Gama Divino, de 30 anos, tem deficiência mental e acabou tendo a filha dentro do banheiro da casa. Após cair sem querer dentro do vaso sanitário, a pequenina foi resgatada pela madrasta da mãe, Matilde Albino da Silva. Os bombeiros chegaram logo em seguida.
“Eu percebi que ela (a mãe) estava indo muito ao banheiro. Então, eu liguei para o meu marido e estávamos nos preparando para ir ao hospital. Pedi para ela não sentar na privada porque era perigoso do bebê nascer, mas ela não me ouviu”, contou a madrasta. “Apesar do susto, foi um momento especial”, completou.
Naquele dia, ainda na casa da família, os bombeiros realizaram os primeiros procedimentos de praxe, como o corte do cordão umbilical – atendimento que foge da rotina pesada dos oficiais. “É uma emoção muito grande reencontrá-la. É muito gratificante tê-la agora no meu colo, saudável”, comentou a Sargento Ana Paula.
NO AGUARDO DA LAQUEADURA
A pequena Ana Maria é terceira filha de Edna, que tem deficiência mental. Por isso, todas são cuidados pela Matilde, que espera conseguir uma laqueadura para a enteada. “Ela já tem três crianças e, querendo ou não, ela mesma acaba sendo outra criança. Por isso estou recorrendo à laqueadura”, explicou a madrasta.
De acordo com ela, o procedimento só poderia ser feito 60 dias após o parto. “Os médicos que nos atenderam na semana anterior ao nascimento da Ana Maria explicou. Também é preciso um laudo do neurologista e uma carta assinada por um juiz, para autorizar o procedimento”, contou. Com a laqueadura, Edna terá as tubas uterinas cortadas e não poderá mais engravidar.
QUER AJUDAR?
Quem quiser colaborar com doações à família da pequena Ana Maria pode levar fraldas, leite ou roupinhas para a bebê até a sede da 3ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros, que fica no km 1 da Rodovia do Café, no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina.