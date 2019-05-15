Balanças móveis são retiradas da BR 259 por erros de pesagem

Duas balanças móveis usadas para fiscalizar o peso máximo de caminhões que trafegam pela BR 259, na Região Noroeste do Espírito Santo, foram interditadas por estarem descalibradas. O equipamento de Colatina foi retirado nesta segunda-feira (13); e o de João Neiva, nesta terça-feira (14). As informações são do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES).
Órgão responsável pela fiscalização dos equipamentos, o Ipem-ES verificou que as balanças registravam diferenças acima do máximo permitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) – o que estava causando reclamações de empresas do setor de rochas ornamentais e transportadores.
De acordo com o Sindirochas, há meses a instituição recebe objeções de que as cargas pesadas nas balanças móveis sempre apresentavam pesos diferentes daqueles indicados em balanças fixas; e que as interdições dos equipamentos descalibrados confirmam a pertinência das manifestações recebidas e encaminhadas pela entidade.
NORMALIZAÇÃO SEM PRAZO
Por meio de nota, o Ipem-ES informou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) deve acionar a empresa responsável pela instalação e operação das balanças, para que esta possa proceder com o reparo e a manutenção dos equipamentos. Uma notificação do Ipem-ES também deve ser encaminhada a ela.
Também por meio de nota, o DNIT garantiu que já acionou a empresa responsável pelo serviço, na tarde desta terça-feira (14), após tomar conhecimento do resultado da fiscalização. Assim, as providências para retomada da pesagem com o uso dos equipamentos, aferidos e autorizados pelo Inmetro, poderão ser adotadas.