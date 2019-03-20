Avenida próxima à barragem do Rio Pequeno em Linhares é interditada

Após 28 famílias serem orientadas a saírem de suas casas na Avenida Beira-Rio, no Centro de Linhares, no Norte do Estado, a Defesa Civil do município decidiu interditar a avenida devido à instabilidade do barramento instalado no Rio Pequeno. O bloqueio foi feito no final da tarde desta terça-feira (19).
Com a interdição, o acesso será permitido somente a moradores autorizados e acompanhados por representantes da Fundação Renova, entidade responsável por executar a reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas. O tráfego de veículos está proibido no local.
Não há prazo para que a Avenida seja liberada. A situação está sendo acompanhada pela Defesa Civil e pela Fundação Renova que monitora a barragem 24 horas por dia.