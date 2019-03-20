Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Riscos de Rompimento

Avenida próxima à barragem do Rio Pequeno em Linhares é interditada

A decisão de proibir o acesso de pedestres e veículos na região é da Defesa Civil Municipal

Publicado em 19 de Março de 2019 às 22:31

Publicado em 

19 mar 2019 às 22:31
Avenida próxima a barragem do Rio Pequeno em Linhares é totalmente interditada Crédito: Felipe Reis / Prefeitura de Linhares
Após 28 famílias serem orientadas a saírem de suas casas na Avenida Beira-Rio, no Centro de Linhares, no Norte do Estado, a Defesa Civil do município decidiu interditar a avenida devido à instabilidade do barramento instalado no Rio Pequeno. O bloqueio foi feito no final da tarde desta terça-feira (19).
Com a interdição, o acesso será permitido somente a moradores autorizados e acompanhados por representantes da Fundação Renova, entidade responsável por executar a reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas. O tráfego de veículos está proibido no local.
Não há prazo para que a Avenida seja liberada. A situação está sendo acompanhada pela Defesa Civil e pela Fundação Renova que monitora a barragem 24 horas por dia.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados