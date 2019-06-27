Avanço da dengue deixa Colatina em situação de epidemia

Mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão dos vírus da dengue, febre chikungunya e Zika Crédito: Arquivo Agência Brasil

Colatina, de acordo com o cálculo feito pela Secretaria de Saúde, baseado nas últimas quatro semanas. O número é mais que suficiente para enquadrar a cidade da Região Noroeste do Estado em uma situação epidêmica da doença, de acordo com os parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS). A taxa de incidência da dengue chegou a 539,6 a cada 100 mil habitantes em, de acordo com o cálculo feito pela Secretaria de Saúde, baseado nas últimas quatro semanas. O número é mais que suficiente para enquadrar a cidade dado Estado em uma situação epidêmica da doença, de acordo com os parâmetros da Organização Mundial da Saúde ().

ONU), há epidemia quando o local registra, ao menos, 300 casos a cada 100 mil habitantes. Para chegar à taxa, o município, neste caso, soma as notificações de dengue (clássica ou hemorrágica) das últimas quatro semanas epidemiológicas, divide este valor pela população total e multiplica por 100 mil. Para a agência especializada da Organização das Nações Unidas (), há epidemia quando o local registra, ao menos, 300 casos a cada 100 mil habitantes. Para chegar à taxa, o município, neste caso, soma as notificações de dengue (clássica ou hemorrágica) das últimas quatro semanas epidemiológicas, divide este valor pela população total e multiplica por 100 mil.

Somente neste ano, Colatina já registrou 1046 notificações da doença, das quais aproximadamente 10% foram confirmados, totalizando 106 casos. Para efeito de comparação, durante 2018, o município havia registrado um total de 328 notificações e 163 casos confirmados de dengue. Por enquanto, nenhuma morte relacionada foi registrada.

Superintendente da Vigilância de Colatina, Ana Paula Vitali disse que a última vez que Colatina esteve sob epidemia de dengue foi em 2016. “Embora preocupante, essa situação era esperada, já que a doença é cíclica. É comum ter esse crescimento em um ano, ficar sem durante dois anos, por exemplo, e depois voltar a crescer”, explicou.

ENTENDA O CÁLCULO E O RESPECTIVO SIGNIFICADO

SESA) utilizam o primeiro método para calcular a taxa de incidência. Em vez do uso das notificações da dengue, existe também a possibilidade de fazer o mesmo cálculo com o número de casos confirmados da doença. Porém, todos os municípios capixabas e a própria Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo () utilizam o primeiro método para calcular a taxa de incidência.

Chefe da Vigilância Ambiental da SESA, Roberto Laperriere explicou o porquê dessa postura. “Os dois cálculos estão corretos, só que quando fazemos apenas com os casos confirmados, perdemos agilidade na resposta, por causa do tempo gasto para que haja a confirmação. Acreditamos que esse seja o método mais eficaz para o nosso trabalho”, disse.

Na classificação da SESA, a cidade de Colatina aparece entre aquelas com alta incidência de dengue. “Usamos este termo porque, para saber se o município sofre com epidemia, seria necessário constatar essa situação em todo o território. Se for apenas em alguns bairros, é uma epidemia localizada. Se for apenas em um, pode ser que seja um surto”, detalhou.

AÇÕES DE COMBATE INTENSIFICADAS

Para tentar contornar o aumento da taxa de incidência da dengue, a Prefeitura de Colatina está realizando mutirões para orientar a população e recolher possíveis focos de proliferação do mosquito transmissor da doença. Ao todo, serão 20 bairros contemplados com as ações até o próximo dia 9 de julho.

ESTADO PRÓXIMO À ALTA INCIDÊNCIA

Espírito Santo tem, atualmente, 290 como taxa de incidência da dengue, o que deixa o Estado fora da classificação de alta incidência, para a qual o mínimo é 300. Porém, dos 78 municípios capixabas, 26 se encontram nesta categoria. A cidade de Colatina é 14ª desta lista. De acordo com os dados divulgados pela SESA, otem, atualmente, 290 como taxa de incidência da dengue, o que deixa o Estado fora da classificação de alta incidência, para a qual o mínimo é 300. Porém, dos 78 municípios capixabas, 26 se encontram nesta categoria. A cidade de Colatina é 14ª desta lista.

AUMENTO FORA DE ÉPOCA. POR QUÊ?

Nova Venécia têm registrado um aumento no número de casos fora da estação costumeira. De acordo com Laperriere, são três as explicações para esse crescimento no outono/inverno. A dengue é uma doença atrelada à sazonalidade e comumente mais frequente durante o verão. Porém, neste ano, cidades capixabas como Colatina etêm registrado um aumento no número de casos fora da estação costumeira. De acordo com Laperriere, são três as explicações para esse crescimento no outono/inverno.