Assessor de vereador é encontrado morto em Aracruz

O assessor parlamentar Marcos Sales Selvatici foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (1º), no polo industrial de Aracruz, Norte do Estado. A informação sobre a morte foi passada pela assessoria de imprensa da Câmara Municipal. Segundo a Polícia Militar, a perícia constatou perfurações por arma de fogo no rosto e nas costas da vítima.

Marcos era assessor do vereador Marcelo Cabral Severino, o Marcelo Nena (PSL). A assessoria informou que ele trabalhava no gabinete do parlamentar e alugava cães para segurança patrimonial. Em virtude do falecimento do assessor, a Câmara de Aracruz decretou ponto facultativo nesta quinta (1°) e sexta-feira (2), e luto oficial de três dias.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Aracruz e, até o momento, ninguém foi detido. Outras informações ainda não serão passadas para não atrapalhar a apuração dos fatos. Mas denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181.