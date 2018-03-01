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Assessor de vereador é encontrado morto em Aracruz

Segundo a Polícia Militar, a perícia constatou perfurações por arma de fogo no rosto e nas costas da vítima

Publicado em 01 de Março de 2018 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 12:57
O assessor parlamentar Marcos Sales Selvatici foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (1º), no polo industrial de Aracruz, Norte do Estado. A informação sobre a morte foi passada pela assessoria de imprensa da Câmara Municipal. Segundo a Polícia Militar, a perícia constatou perfurações por arma de fogo no rosto e nas costas da vítima.
Marcos era assessor do vereador Marcelo Cabral Severino, o Marcelo Nena (PSL). A assessoria informou que ele trabalhava no gabinete do parlamentar e alugava cães para segurança patrimonial. Em virtude do falecimento do assessor, a Câmara de Aracruz decretou ponto facultativo nesta quinta (1°) e sexta-feira (2), e luto oficial de três dias.
POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Aracruz e, até o momento, ninguém foi detido. Outras informações ainda não serão passadas para não atrapalhar a apuração dos fatos. Mas denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181.
 

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