Apostador de Aracruz ganha prêmio de R$ 125 mil na Lotofácil

Cartão da Lotofácil Crédito: Divulgação

Um capixaba sortudo foi um dos contemplados com o prêmio da Lotofácil sorteado na noite desta sexta-feira (31), em São Paulo. O apostador de Aracruz acertou 15 dezenas e vai levar para casa R$ 125.766,86.

Ao todo, 16 pessoas acertaram as 15 dezenas e vão receber o mesmo valor em prêmio. Há ganhadores também de Minas Gerais, Pará, Piauí, Paraná, Mato Grosso e outras cidades.

As dezenas sorteadas foram: 01, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24 e 25.