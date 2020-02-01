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Sortudo

Apostador de Aracruz ganha prêmio de R$ 125 mil na Lotofácil

Ele acertou 15 dezenas junto com outras 15 pessoas, que levarão o mesmo valor para casa. Confira os números sorteados

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 23:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 23:21
Cartão da Lotofácil Crédito: Divulgação
Um capixaba sortudo foi um dos contemplados com o prêmio da Lotofácil sorteado na noite desta sexta-feira (31), em São Paulo. O apostador de Aracruz acertou 15 dezenas e vai levar para casa R$ 125.766,86.
Ao todo, 16 pessoas acertaram as 15 dezenas e vão receber o mesmo valor em prêmio. Há ganhadores também de Minas Gerais, Pará, Piauí, Paraná, Mato Grosso e outras cidades.
As dezenas sorteadas foram: 01, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24 e 25.
Quem acertou 14 dezenas, vai receber R$ 866,32; 13 dezenas, R$ 25; 12 dezenas, R$ 10; e 11 dezenas, R$ 5.

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