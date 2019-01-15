Após dia de interdições, ES 137 é totalmente liberada

Depois de praticamente um dia de interdições, a rodovia ES 137 foi totalmente liberada às 13h desta terça-feira (15), após ser realizado o serviço de transbordo do gás que vazava de um caminhão-tanque, desde a tarde dessa segunda-feira (14). De acordo com a Polícia Militar, a operação levou cerca de cinco horas.
A estrada, que liga a cidade de São Gabriel da Palha a Nova Venécia, no Noroeste do Estado, chegou a ser liberada em meia pista, às 23h da segunda-feira (14). No entanto, às 8h desta terça-feira (15), a ES 137 voltou a ser totalmente bloqueada para garantir a segurança e dar início aos trabalhos de transbordo.
VAZAMENTO
O caminhão seguia sentido Nova Venécia quando o motorista percebeu o vazamento na carga e parou no acostamento da rodovia, na altura do Córrego da Lapa, em São Grabriel da Palha. A causa teria sido a perda de uma peça durante o trajeto.
Como o gás de cozinha (GLP) é um produto inflamável, a ES 137 precisou ser bloqueada. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Defesa Civil estiveram no local para auxiliar na operação.