Após 22 dias internado, homem morre com meningite viral em Linhares

Homem morre com meningite na cidade de Linhares Crédito: Eduardo Dias

Um homem de 40 anos morreu, na cidade Linhares, após passar 22 dias internado com meningite viral. A vítima foi identificado como Odimilson Nunes da Silva. Ele trabalhava como caseiro de um sítio e morava na zona rural da cidade.

A reportagem do Gazeta Online teve acesso ao atestado de óbito de Odimilson, afirmando que a morte aconteceu em consequência da meningite viral. Ele estava internado no Hospital Geral de Linhares (HGL).

A meningite é uma inflamação das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal, geralmente causada por uma infecção. A doença geralmente é causada por uma infecção viral, mas também pode ser de origem bacteriana ou fúngica. As vacinas podem prevenir algumas formas de meningite.

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