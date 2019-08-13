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Protesto

Alunos do Ifes protestam contra corte de verbas em Linhares

O manifesto reuniu cerca de 110 estudantes que interditaram um trecho da BR 101

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 13:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2019 às 13:39
Estudantes protestam contra corte de verbas e reforma da previdência em Linhares, no Norte do Estado Crédito: Internauta
Cerca de 110 estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Linhares e de outras instituições de ensino da cidade, realizaram uma manifestação pacífica na manhã desta terça-feira (13). O protesto começou por volta das 10h, em frente a uma faculdade particular no bairro Araçá e seguiu até a BR 101, onde os estudantes ocuparam a pista central.
De acordo com a Polícia Militar, o manifesto foi acompanhado de perto pelos militares e também pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os manifestantes chegaram a bloquear o trânsito na pista central da rodovia, mas as pistas laterais continuaram liberadas. O protesto terminou por volta de 12h15.
A manifestação, segundo os organizadores, é contra o contingenciamento de verbas na educação e contra a reforma da previdência.
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