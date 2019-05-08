Alunos do Ifes de Santa Teresa bloqueiam ES 080 contra corte de verba

Alunos do Ifes de Santa Teresa protestam contra corte de verbas Crédito: Davi Violette

Espírito Santo. Nesta terça-feira (7), cerca de 400 estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Santa Teresa, no Noroeste do Estado, bloquearam a rodovia ES 080, entre 15h50 e 17h30. O trânsito no local era liberado a cada cinco minutos. O corte de verbas públicas destinadas à educação gerou mais um protesto no. Nesta terça-feira (7), cerca de 400 estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo () de, nodo Estado, bloquearam a rodovia, entre 15h50 e 17h30. O trânsito no local era liberado a cada cinco minutos.

Entre os alunos estava Bernardo Delanos, que cursa o primeiro ano de agropecuária na instituição. “Quando saiu a notícia do corte, nós ficamos muito preocupados e montamos um grupo no WhatsApp para nos organizarmos. Hoje, assim que terminou as aulas, nós nos encontramos na frente do Campus e protestamos”, contou.

500 estudantes do Ifes de Vitória já haviam protestado contra o corte de verbas. Os alunos saíram da Praça de Jucutuquara, passaram pela Avenida Vitória e pararam no Palácio Anchieta, no centro da cidade, onde ocuparam a escadaria. A manifestação também durou cerca de duas horas. Na sexta-feira passada (3),contra o corte de verbas. Os alunos saíram da Praça de Jucutuquara, passaram pela Avenida Vitória e pararam no Palácio Anchieta, no centro da cidade, onde ocuparam a escadaria. A manifestação também durou cerca de duas horas.

MEC), a previsão inicial é de que esse valor seja diminuído em 26,2%. De acordo com o diretor de administração e planejamento do Ifes de Santa Teresa, Nilson Lopes de Oliveira, o atual orçamento do Campus é de R$ 5,5 milhões – metade do valor de cinco anos atrás. Com o anúncio feito pelo Ministério da Educação (), a previsão inicial é de que esse valor seja diminuído em 26,2%.

Atualmente, cerca de R$ 1,5 milhão dessa quantia é usado para a assistência estudantil, que inclui quatro refeições e acomodações de 250 alunos em regime de internato. Além de duas refeições oferecidas a 250 alunos do semi-internato e transporte escolar a outros estudantes do Campus de Santa Teresa.

Alunos do Ifes de Santa Teresa protestam contra corte de verbas Crédito: Bernardo Delanos

LUTO

Nesta segunda-feira (6), alunos e professores do Ifes de Santa Teresa já haviam feito uma manifestação simbólica. Todos compareceram às aulas vestido de preto. O simbologismo é direto: “Em luto à educação”, confirmou Bernardo.