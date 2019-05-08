Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Protesto

Alunos do Ifes de Santa Teresa bloqueiam ES 080 contra corte de verba

Manifestação durou cerca de duas horas e reuniu aproximadamente 400 estudantes

Publicado em 

07 mai 2019 às 21:56

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 21:56

Alunos do Ifes de Santa Teresa protestam contra corte de verbas Crédito: Davi Violette
O corte de verbas públicas destinadas à educação gerou mais um protesto no Espírito Santo. Nesta terça-feira (7), cerca de 400 estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Santa Teresa, no Noroeste do Estado, bloquearam a rodovia ES 080, entre 15h50 e 17h30. O trânsito no local era liberado a cada cinco minutos.
Entre os alunos estava Bernardo Delanos, que cursa o primeiro ano de agropecuária na instituição. “Quando saiu a notícia do corte, nós ficamos muito preocupados e montamos um grupo no WhatsApp para nos organizarmos. Hoje, assim que terminou as aulas, nós nos encontramos na frente do Campus e protestamos”, contou.
Na sexta-feira passada (3), 500 estudantes do Ifes de Vitória já haviam protestado contra o corte de verbas. Os alunos saíram da Praça de Jucutuquara, passaram pela Avenida Vitória e pararam no Palácio Anchieta, no centro da cidade, onde ocuparam a escadaria. A manifestação também durou cerca de duas horas.
LEIA TAMBÉM
Abraham Weintraub diz que bloqueio não é corte e medida pode ser revista
Ufes e Ifes mantêm concursos após corte de verbas
Sem verba, Ifes só funcionará até setembro
MAIS REDUÇÃO
De acordo com o diretor de administração e planejamento do Ifes de Santa Teresa, Nilson Lopes de Oliveira, o atual orçamento do Campus é de R$ 5,5 milhões – metade do valor de cinco anos atrás. Com o anúncio feito pelo Ministério da Educação (MEC), a previsão inicial é de que esse valor seja diminuído em 26,2%.
Atualmente, cerca de R$ 1,5 milhão dessa quantia é usado para a assistência estudantil, que inclui quatro refeições e acomodações de 250 alunos em regime de internato. Além de duas refeições oferecidas a 250 alunos do semi-internato e transporte escolar a outros estudantes do Campus de Santa Teresa.
Alunos do Ifes de Santa Teresa protestam contra corte de verbas Crédito: Bernardo Delanos
LUTO
Nesta segunda-feira (6), alunos e professores do Ifes de Santa Teresa já haviam feito uma manifestação simbólica. Todos compareceram às aulas vestido de preto. O simbologismo é direto: “Em luto à educação”, confirmou Bernardo.
VEJA FOTOS DO PROTESTO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Santa Teresa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano
Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados