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Noroeste

Adolescente morre em acidente de moto em Marilândia

Sem habilitação, jovem de 17 anos trafegava em rodovia da zona rural do município

Publicado em 

13 mai 2019 às 18:43

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 18:43

Jovem de 17 anos morreu após colidir moto contra uma árvore, em Marilândia Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um jovem de 17 anos morreu enquanto pilotava uma motocicleta na Rodovia Caminhos do Campo, na Zona Rural de Marilândia, município do Noroeste do Espírito Santo. O acidente fatal aconteceu na manhã deste domingo (12), após José Carlos Cassiano de Oliveira perder o controle do veículo e bater em uma árvore, na altura do km 2.
Um homem avistou o corpo do rapaz às margens da estrada e chamou a Polícia Militar. Uma ambulância do município também foi acionada; e a técnica de enfermagem constatou a morte de José Carlos ainda no local do acidente. Partes da motocicleta foram encontradas na lagoa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), que fica ao lado de onde aconteceu o choque.
O pai do jovem reconheceu o filho, que completaria 18 anos apenas em janeiro de 2020. Sem habilitação, o jovem dirigia uma moto com placa de Conselheiro Pena, cidade do interior de Minas Gerais, que pertence, segundo consulta da PM, a uma mulher. Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo de José Carlos foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
OUTRO ACIDENTE: MESMA RODOVIA, MESMO DIA
Também na manhã desse domingo (12), uma van com oito pessoas tombou na Rodovia Caminhos do Campo, na Zona Rural de Marilândia. Entre as vítimas, estavam duas crianças, de 9 e 13 anos, que estavam acompanhadas dos responsáveis. Apesar do susto, todos foram encaminhamos a hospitais públicos apenas com ferimentos leves.

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