Adolescente morre em acidente de moto em Marilândia

Um homem avistou o corpo do rapaz às margens da estrada e chamou a. Uma ambulância do município também foi acionada; e a técnica de enfermagem constatou a morte de José Carlos ainda no local do acidente. Partes da motocicleta foram encontradas na lagoa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (), que fica ao lado de onde aconteceu o choque.