Acidente na BR 101, em Aracruz, deixa motorista ferido

Uma carreta tombou próximo ao quilômetro 184, da BR 101, no distrito de Guaraná, em Aracruz
, no Norte
do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 14h desta quarta-feira (18).
Equipes da Eco101
, concessionária que administra a rodovia, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF
) foram acionadas para atender a ocorrência. O motorista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares
.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor pode ter perdido o controle do veículo ao fazer uma curva. Em um vídeo, enviado por um internauta de A Gazeta, é possível ver que a carga ficou espalhada pela pista.
Segundo a Eco101, a rodovia precisou ser parcialmente interditada por conta do tombamento e o tráfego foi colocando no sistema "Pare e Siga".