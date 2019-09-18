Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Acidente na BR 101, em Aracruz, deixa motorista ferido

Caminhoneiro foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2019 às 16:22

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 16:22

Uma carreta tombou próximo ao quilômetro 184, da BR 101, no distrito de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 14h desta quarta-feira (18).
Equipes da Eco101, concessionária que administra a rodovia, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência. O motorista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor pode ter perdido o controle do veículo ao fazer uma curva. Em um vídeo, enviado por um internauta de A Gazeta, é possível ver que a carga ficou espalhada pela pista.
VEJA VÍDEO
 
Segundo a Eco101, a rodovia precisou ser parcialmente interditada por conta do tombamento e o tráfego foi colocando no sistema "Pare e Siga".
> Leia mais publicações sobre Acidente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados