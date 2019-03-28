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Após denúncias

200 quilos de carne apreendidos em supermercado de Colatina

Vigilância Sanitária recebeu oito denúncias sobre material disponibilizado no açougue do estabelecimento

Publicado em 27 de Março de 2019 às 21:25

Publicado em 

27 mar 2019 às 21:25
A Vigilância Sanitária apreendeu 200 quilos de carne congelada na manhã desta quarta-feira (27) em um supermercado no Centro de Colatina, no Noroeste do Estado. O confisco aconteceu depois do órgão fiscalizador receber oito denúncias, nos últimos cinco dias, sobre o mau cheiro e a aparência ruim, em sua maioria, frango congelado.
Na última sexta-feira (22), agentes da vigilância já tinham ido ao estabelecimento. “Em um primeiro momento, fizemos uma apreensão para enviar ao laboratório e averiguar o que estava acontecendo com o produto. Como as reclamações continuaram, nossa equipe voltou e verificou que havia condições negativas”, explicou Ana Paula Vitali, superintendente de vigilância em saúde.
De acordo com ela, destacaram-se duas circunstâncias irregulares: a temperatura acima do permitido nas ilhas de armazenamento e o forte odor das carnes. Os alimentos, então, foram inutilizados no próprio comércio, que deve comprovar a correta destinação final, comumente incineração, à Vigilância Sanitária.
O resultado do laboratório deve sair em 30 dias e um auto de infração será confeccionado. “Ainda não finalizamos o processo e nem definimos a multa, porque é necessário avaliar alguns itens para poder definir o valor exato”, esclareceu Ana Paula. O estabelecimento ainda poderá recorrer em 1ª e 2ª instâncias, na tentativa de transformar a penalidade em uma advertência.
Acionado, o supermercado Casagrande, que possui 16 lojas em nove cidades capixabas, afirmou que ainda não irá se manifestar a respeito do caso.

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