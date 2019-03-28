200 quilos de carne apreendidos em supermercado de Colatina

Colatina, no Noroeste do Estado. O confisco aconteceu depois do órgão fiscalizador receber oito denúncias, nos últimos cinco dias, sobre o mau cheiro e a aparência ruim, em sua maioria, frango congelado. A Vigilância Sanitária apreendeu 200 quilos de carne congelada na manhã desta quarta-feira (27) em um supermercado no Centro de, nodo Estado. O confisco aconteceu depois do órgão fiscalizador receber oito denúncias, nos últimos cinco dias, sobre o mau cheiro e a aparência ruim, em sua maioria, frango congelado.

Na última sexta-feira (22), agentes da vigilância já tinham ido ao estabelecimento. “Em um primeiro momento, fizemos uma apreensão para enviar ao laboratório e averiguar o que estava acontecendo com o produto. Como as reclamações continuaram, nossa equipe voltou e verificou que havia condições negativas”, explicou Ana Paula Vitali, superintendente de vigilância em saúde.

De acordo com ela, destacaram-se duas circunstâncias irregulares: a temperatura acima do permitido nas ilhas de armazenamento e o forte odor das carnes. Os alimentos, então, foram inutilizados no próprio comércio, que deve comprovar a correta destinação final, comumente incineração, à Vigilância Sanitária.

O resultado do laboratório deve sair em 30 dias e um auto de infração será confeccionado. “Ainda não finalizamos o processo e nem definimos a multa, porque é necessário avaliar alguns itens para poder definir o valor exato”, esclareceu Ana Paula. O estabelecimento ainda poderá recorrer em 1ª e 2ª instâncias, na tentativa de transformar a penalidade em uma advertência.