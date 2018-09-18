'Não deveria ter saído', diz mãe de menor solto que voltou a roubar

Iases de Linhares Crédito: Governo do Estado

Um adolescente de 17 anos, liberado havia duas semanas do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases)  devido à superlotação e cumprimento de decisão do STJ  foi novamente apreendido, acusado de furto na cidade de São Mateus, região Norte do Estado, nesta segunda-feira (17).

Em desabafo à reportagem do Gazeta Online, a mãe do menor infrator, uma trabalhadora rural da cidade vizinha de Jaguaré, disparou: "Ele nem deveria ter saído de lá". Pouco antes de ser apreendido, a mãe disse que o filho enviou uma mensagem pedindo dinheiro.

"Eu disse que não tinha e perguntei se ele estava bem. Ele disse que sim, mas não falou onde estava. Falei com ele para lavar carro e conseguir dinheiro. Porém, à noite, a polícia conseguiu meu contato e disse que ele estava apreendido na delegacia", lembra.

"Nós moramos em Jaguaré e não tenho como ir embora daqui, pois meu marido e eu trabalhamos na roça. Já avisei várias vezes para ele não fazer coisa errada, mas ele não obedece. Fico muito triste. Desde que ele saiu do Iases, eu não consegui dormir com medo do que possa acontecer com meu filho".

Antes de ele ir para a internação pela primeira vez, tentaram matá-lo com 14 tiros. Ele ficou internado na época, à beira da morte, e até hoje tem uma bala alojada na cabeça. Não sei mais o que fazer Desabafo de mãe de menor infrator à espera de recuperação para o filho

De acordo com a Polícia Militar , o menor foi apreendido no Centro de São Mateus, dentro de um hotel, onde estava hospedado, após roubar celulares e joias de vítimas em um escritório de advocacia.

As vítimas informaram que o menor entrou no estabelecimento, durante a manhã, portando um objeto semelhante a uma arma de fogo e anunciou o roubo. O adolescente teria perguntado por um advogado que trabalha no local, mas ele não estava no momento e o menor, então, exigiu dinheiro de quatro vítimas.

Ao informarem que não tinham dinheiro, o menor exigiu que entregassem os aparelhos celulares e joias. Em seguida, o acusado prendeu as vítimas em um dos cômodos do escritório e fugiu do local.

Em buscas realizadas no interior do quarto de hotel onde o menor estava, os militares encontraram as roupas utilizadas no crime e uma pistola de pressão muito semelhante a uma arma de fogo. O adolescente informou que os aparelhos celulares que foram roubados estavam escondidos em um terreno baldio próximo ao hotel.

O menor foi encaminhado à Delegacia de São Mateus. Enquanto os militares faziam a ocorrência, uma outra vítima informou que estava dentro do edifício, quando foi abordada pelo rapaz, que lhe apontou a suposta arma de fogo e roubou o celular e cerca de R$ 70.

OUTRAS INFRAÇÕES

De acordo com a PM, o menor já cometeu outras infrações. Em 2016, foi apreendido duas vezes por furto. Além disso, em julho deste ano, enquanto estava dentro do Iases, na Unidade de Internação Provisória Norte (Unip Norte) em Linhares, foi registrada uma ocorrência de lesão corporal, na qual o adolescente feriu um outro jovem com um objeto pontiagudo, conhecido como 'chuchu', feito por uma escova de dente.

Já a assessoria do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) informou que, por motivo de segurança e para resguardar a identidade do adolescente, não pode divulgar a informação.

A assessoria da Polícia Civil informou que o adolescente vai responder pelo ato infracional análogo de roubo e ficará à disposição da Justiça.