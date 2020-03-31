Suspeito de matar ex-mulher a facadas à beira da estrada no ES é preso

Valdirene Gonçalves da Conceição, de 38 anos, era lavradora em Conceição do Castelo Crédito: Arquivo pessoal

Um homem foi preso nesta segunda-feira (30) por ter matado a facadas a ex-mulher, em Conceição do Castelo , Região Serrana do Estado, no último dia 23. José Carlos Dias, de 30 anos, não aceitava o fim do relacionamento com a lavradora Valdirene Gonçalves da Conceição, de 38 anos. Um dos filhos do casal viu toda a cena do crime.

Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão temporária foi cumprido durante a tarde, quando José Carlos Dias se apresentou na delegacia nessa segunda-feira (30). A polícia orientou a família do suspeito que ele procurasse a delegacia.

O delegado Carlos Henrique Simões informou que, após o crime, o suspeito fugiu. No dia do fato, ele abordou a vítima e desferiu 17 facadas, além de pauladas. Tudo foi testemunhado pelo filho de 20 anos que vinha logo atrás da mãe, porém não conseguiu evitar o feminicídio, contou.

Além disso, de acordo o delegado, o suspeito não aceitava a separação e nem o novo relacionamento da vítima com outro homem. Após ser ouvido, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana.

O CRIME

Crime aconteceu durante a tarde desta segunda, na ES 165 Crédito: Internauta

A lavradora morava com os dois filhos, fruto da união com José Carlos Dias, na comunidade do Indaiá, em Conceição do Castelo. Segundo familiares, eles viviam uma situação financeira difícil e a lavradora era agredida pelo ex-companheiro.