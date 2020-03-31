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Feminicídio

Suspeito de matar ex-mulher a facadas à beira da estrada no ES é preso

Ex marido de Valdirene Gonçalves da Conceição não aceitava a separação e nem o novo relacionamento da vítima com outro homem e a matou com facadas e pauladas, segundo a polícia

Publicado em 31 de Março de 2020 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 16:53
Valdirene Gonçalves da Conceição, de 38 anos, era lavradora em Conceição do Castelo
Valdirene Gonçalves da Conceição, de 38 anos, era lavradora em Conceição do Castelo Crédito: Arquivo pessoal
Um homem foi preso nesta segunda-feira (30) por ter matado a facadas a ex-mulher, em Conceição do Castelo, Região Serrana do Estado, no último dia 23. José Carlos Dias, de 30 anos, não aceitava o fim do relacionamento com a lavradora Valdirene Gonçalves da Conceição, de 38 anos. Um dos filhos do casal viu toda a cena do crime.
Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão temporária foi cumprido durante a tarde, quando José Carlos Dias se apresentou na delegacia nessa segunda-feira (30). A polícia orientou a família do suspeito que ele procurasse a delegacia.
O delegado Carlos Henrique Simões informou que, após o crime, o suspeito fugiu. No dia do fato, ele abordou a vítima e desferiu 17 facadas, além de pauladas. Tudo foi testemunhado pelo filho de 20 anos que vinha logo atrás da mãe, porém não conseguiu evitar o feminicídio, contou.
Além disso, de acordo o delegado, o suspeito não aceitava a separação e nem o novo relacionamento da vítima com outro homem. Após ser ouvido, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana.

O CRIME

Crime aconteceu durante a tarde desta segunda, na ES 165
Crime aconteceu durante a tarde desta segunda, na ES 165 Crédito: Internauta
Valdirene foi morta a facadas por volta das 12h40, na altura da localidade de Jatobá, às margens da ES 165, estrada que liga Conceição do Castelo à BR 262. Populares acionaram a polícia, mas quando chegaram no local, a mulher estava sem vida. O ex-marido da vítima fugiu de bicicleta do local.

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A lavradora morava com os dois filhos, fruto da união com José Carlos Dias, na comunidade do Indaiá, em Conceição do Castelo. Segundo familiares, eles viviam uma situação financeira difícil e a lavradora era agredida pelo ex-companheiro.
Valdirene Gonçalves da Conceição era mãe de quatro filhos, dois homens e duas mulheres. Dois dos filhos, um rapaz de 19 anos, e um adolescente de 15 anos viviam com o casal.

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