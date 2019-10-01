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É ouro

Ifes de Alegre é medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Agropecuária

A conquista veio com a participação de uma equipe formada por alunos do curso técnico integrado ao ensino médio

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 14:14

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

01 out 2019 às 14:14
Uma equipe formada por alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), de Alegre, no Sul do Espírito Santo ganhou a medalha de ouro pela maior pontuação na categoria de curso técnico integrado ao ensino médio, na etapa final da 9ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária (Obap).
A Obap foi realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, entre os dias 27 e 29 de setembro, e a instituição estava representada pelos alunos Laura Martins Qualhano, Michel Acre Egidio Gonçalves e Thais Vaillant Moraes da Silva, que foram orientados pela professora Renata Cogo Clipes.

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A equipe tinha o nome “Robustão Capixaba” e a professora explicou que foi escolhido em referência a uma variedade de café produzida do Espírito Santo, o café robusta. Além da medalha de ouro, o aluno Michel recebeu a medalha de bronze, na premiação individual.
Segundo o Ifes, agora os estudantes serão convidados para a fase seletiva da equipe nacional e podem competir na Olimpíada Internacional de Ciências da Terra (IESO), que será em 2020, na Rússia.
Ifes de Alegre é medalha de ouro em Olimpíada Brasileira de Agropecuária Crédito: Ifes
A Obap é uma competição científica nacional destinada aos alunos de cursos do eixo tecnológico Recursos Naturais. Ao todo, competiram, desde a primeira fase, quase três mil estudantes de 133 instituições das redes federal, estaduais, municipais e privadas. Na fase final, participaram 61 equipes, sendo 30 na disputa pelas medalhas da categoria ensino técnico integrado, outras 10 competindo na modalidade ensino técnico subsequente e 21 equipes competindo pela modalidade internacional, da Angola, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

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