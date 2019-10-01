Ifes de Alegre é medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Agropecuária

Uma equipe formada por alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) , de Alegre , no Sul do Espírito Santo ganhou a medalha de ouro pela maior pontuação na categoria de curso técnico integrado ao ensino médio, na etapa final da 9ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária (Obap).

A Obap foi realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, entre os dias 27 e 29 de setembro, e a instituição estava representada pelos alunos Laura Martins Qualhano, Michel Acre Egidio Gonçalves e Thais Vaillant Moraes da Silva, que foram orientados pela professora Renata Cogo Clipes.

A equipe tinha o nome “Robustão Capixaba” e a professora explicou que foi escolhido em referência a uma variedade de café produzida do Espírito Santo, o café robusta. Além da medalha de ouro, o aluno Michel recebeu a medalha de bronze, na premiação individual.

Segundo o Ifes, agora os estudantes serão convidados para a fase seletiva da equipe nacional e podem competir na Olimpíada Internacional de Ciências da Terra (IESO), que será em 2020, na Rússia.

Ifes de Alegre é medalha de ouro em Olimpíada Brasileira de Agropecuária Crédito: Ifes