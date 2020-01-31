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Acidente

Carreta tomba e mata motorista em rodovia de Afonso Cláudio

Segundo a Polícia Militar, a vítima, que guiava o veículo, morreu no local do acidente, na rodovia ES 165, na manhã desta sexta-feira (31)

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 12:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 12:33
Acidente deixa um homem morto em Afonso Cláudio Crédito: Internauta
Um homem morreu na manhã desta sexta-feira (31), após um acidente no município de Afonso Cláudio, na região serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a carreta em que ele estava tombou na rodovia ES 165.
O resgate foi acionado, mas no local foi confirmado o óbito do homem, que guiava a carreta. A Polícia Civil foi chamada e o corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
A carreta estava carregada com sacos de cimento e parte da pista da rodovia precisou ser interditada. A causa do acidente não foi divulgada pela polícia.
Acidente deixa um homem morto em Afonso Cláudio Crédito: Internauta

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