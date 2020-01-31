Carreta tomba e mata motorista em rodovia de Afonso Cláudio

Um homem morreu na manhã desta sexta-feira (31), após um acidente no município de Afonso Cláudio, na região serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a carreta em que ele estava tombou na rodovia ES 165.
O resgate foi acionado, mas no local foi confirmado o óbito do homem, que guiava a carreta. A Polícia Civil foi chamada e o corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
A carreta estava carregada com sacos de cimento e parte da pista da rodovia precisou ser interditada. A causa do acidente não foi divulgada pela polícia.