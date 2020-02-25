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Asfalto cede e forma grande buraco na BR 262, em Viana

Cratera formou-se na Ponte do Rio Jucu, no sentido Domingos Martins. Polícia Rodoviária Federal está monitorando o trecho

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 18:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2020 às 18:36
Buraco na BR 262, em Viana Crédito: Reprodução/Internauta
Os motoristas devem ficar atentos na estrada, por conta de um grande buraco que se formou no asfalto da BR 262, em Viana, no sentido Domingos Martins. A cratera está localizada na ponte do Rio Jucu, próximo ao km 30 da rodovia e ao presídio de Viana. O asfalto está quebrado e aparentando ceder. Pelo buraco, é possível enxergar a parte de baixo da ponte.
O buraco foi sinalizado com cones, mas motoristas reclamam que é arriscado passar dois veículos grandes pelo trecho, já que ali a pista não é duplicada. Além disso, há o risco de motociclistas caírem no ressalto.
Buraco na BR 262, em Viana Crédito: Reprodução/Internauta
De acordo com o inspetor Jorge, da Polícia Rodoviária Federal, o patrulhamento está acompanhando o local com frequência e está mantendo o buraco sinalizado. Não há informações sobre o que teria causado o problema. A PRF já informou o Dnit desde a segunda-feira (24), e o órgão afirmou que nesta quarta-feira à tarde vai ao local fazer a recuperação da pista.
Buraco na BR 262, em Viana Crédito: Reprodução/Internauta
Segundo o inspetor, não houve nenhuma ocorrência no local relacionada ao buraco, e ele recomenda que os motoristas trafeguem com atenção, para evitar acidentes.

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