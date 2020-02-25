Asfalto cede e forma grande buraco na BR 262, em Viana

Os motoristas devem ficar atentos na estrada, por conta de um grande buraco que se formou no asfalto da BR 262, em Viana, no sentido Domingos Martins. A cratera está localizada na ponte do Rio Jucu, próximo ao km 30 da rodovia e ao presídio de Viana. O asfalto está quebrado e aparentando ceder. Pelo buraco, é possível enxergar a parte de baixo da ponte.
O buraco foi sinalizado com cones, mas motoristas reclamam que é arriscado passar dois veículos grandes pelo trecho, já que ali a pista não é duplicada. Além disso, há o risco de motociclistas caírem no ressalto.
De acordo com o inspetor Jorge, da Polícia Rodoviária Federal, o patrulhamento está acompanhando o local com frequência e está mantendo o buraco sinalizado. Não há informações sobre o que teria causado o problema. A PRF já informou o Dnit desde a segunda-feira (24), e o órgão afirmou que nesta quarta-feira à tarde vai ao local fazer a recuperação da pista.
Segundo o inspetor, não houve nenhuma ocorrência no local relacionada ao buraco, e ele recomenda que os motoristas trafeguem com atenção, para evitar acidentes.