Asfalto cede e forma grande buraco na BR 262, em Viana

O buraco foi sinalizado com cones, mas motoristas reclamam que é arriscado passar dois veículos grandes pelo trecho, já que ali a pista não é duplicada. Além disso, há o risco de motociclistas caírem no ressalto.

De acordo com o inspetor Jorge, da Polícia Rodoviária Federal, o patrulhamento está acompanhando o local com frequência e está mantendo o buraco sinalizado. Não há informações sobre o que teria causado o problema. A PRF já informou o Dnit desde a segunda-feira (24), e o órgão afirmou que nesta quarta-feira à tarde vai ao local fazer a recuperação da pista.