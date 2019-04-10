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Acidente na BR 262: caminhão cai de ponte no Rio Jucu

Acidente ocorreu no limite entre os municípios de Viana e Domingos Martins

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 19:26

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

10 abr 2019 às 19:26
Caminhão caiu da ponte sobre o Rio Jucu Crédito: Rogério Neto
Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após o motorista de um caminhão perder o controle, bater na mureta de proteção da ponte e o veículo cair no rio Jucu. O acidente aconteceu por volta das 15h30 desta quarta-feira (10), no quilômetro 28 da BR 262, no limite entre os municípios de Viana e Domingos Martins.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o impacto, o carona foi arremessado na água mas morreu dentro da ambulância do Samu, a caminho do hospital. O motorista ficou preso às ferragens e foi encaminhado para um hospital da região.
O Corpo de Bombeiros também também auxiliou no resgate das vítimas.
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> Carga de cerveja é saqueada após acidente em Guarapari

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