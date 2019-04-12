Voos da Avianca em Vitória estão mantidos até segunda-feira

Pelo menos até a próxima segunda-feira (15), os voos da companhia aérea Avianca estão garantidos no Aeroporto de Vitória. É o que afirma que GRU Airport, que opera o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Na última quinta-feira (11), a operadora notificou a empresa aérea devido à falta de pagamento da taxa do aeroporto de São Paulo, o que proibiria a decolagem no local.
Os voos mantidos para o sábado (13) têm a numeração 06131, partindo de Vitória, com chegada prevista ao Aeroporto de Guarulhos, às 10h10. No sentido inverso, o voo 06130 decola de São Paulo, com previsão de chegada às 09h35, em Vitória.
A Avianca Brasil tem mantido suas operações com recursos vindo de empréstimos obtidos da gestora norte-americana Elliott, o maior credor da empresa em recuperação judicial, assim como de suas concorrentes, Azul, Gol e Latam.