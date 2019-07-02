Jardim Camburi

Vizinha dá lição de empatia com mãe de bebê recém-nascido em Vitória

Karla deixou um bilhete debaixo da porta da jornalista Bárbara Oliveira oferecendo ajuda
Laila Magesk

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 15:46

"Bom dia, quero dizer que se você precisar de alguma ajuda, inclusive de levar seu bebê ao hospital, etc., eu estou disponível para ajudá-la no que for preciso... É só chamar"
Karla - Vizinha
Essa mensagem fofa e cheia de empatia foi escrita por uma vizinha da jornalista Bárbara Oliveira, 29 anos, nesta segunda-feira (1°), em Jardim Camburi, Vitória.
Com um bebê recém-nascido, prestes a completar um mês, a mãe se surpreendeu com a gentileza da moradora, que é mãe dois adolescentes e conhece os desafios da maternidade. 
Bárbara usou as redes sociais para compartilhar o gesto da vizinha, a Karla. Na mensagem, a mãe do Bernardo e da Luísa, de 3 anos, contou que a carta foi deixada debaixo da porta do apartamento.
"Bebês choram. Meu menino tem sofrido um bocado com cólicas, o que faz parte do processo de crescimento dele... Numa dessas manhãs, depois de uma saída rápida de casa, subi as escadas com ele chorando forte. Entramos em casa e o choro continuou. Minutos depois a campainha tocou. Imersa nos cuidados com o pequeno, não consegui atender a tempo. Alguém deixara um bilhete em baixo da porta".
A jornalista Bárbara Oliveira fez uma postagem com o bilhete da vizinha e a foto do filho recém-nascido Crédito: Reprodução/Facebook
EXPECTATIVA
Passaram-se alguns minutos até a jornalista criar coragem para pegar o papel, meia hora talvez. "Imaginava que ali havia o recado de alguém de pouca empatia, que de certo devia estar incomodado com o choro do meu pequeno. Afinal, todo mundo tem um palpite, um pitaco, um comentário impensado para fazer com uma mãe. Foram momentos de tensão até, finalmente, pegar o papel para ler", conta.
O bilhete trazia o recado da Karla. "No papel, assinado, com nome e telefone celular, ela se colocava à disposição para caso eu precisasse de alguma ajuda. Custei a acreditar no que li! Mas passado o susto, fiz questão de, pessoalmente, agradecer. Se tem uma coisa que a maternidade me ensina, todo dia, é que esse mundo tem jeito! Obrigada, Karla", escreveu Bárbara.
O ENCONTRO
Nesta terça-feira (02), Bárbara contou à reportagem do Gazeta Online como foi o encontro. "Ela é minha vizinha de janela. Depois do bilhete, ontem (segunda) fui na casa dela, agradeci pessoalmente, dei um abraço".
"Ela disse que observou que fico sozinha durante boa parte do dia e que se eu precisar de alguma coisa, qualquer tipo de coisa, posso bater na porta dela. Falou que se acontecer alguma emergência, ela está sempre em casa com o carro e pode socorrer. Foi super gentil, uma lição de empatia total"
Bárbara Oliveira, jornalista - Cargo do Autor
Na postagem da jornalista, todos elogiaram a atitude da vizinha, Que as Karlas se multipliquem! Veja a publicação.

