Vitória vai ter 634 novas vagas em escolas de Ensino Fundamental nas modalidades regular e de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A partir da próxima quarta-feira (09), os pais que se cadastraram no site da Prefeitura começarão a ser convocados pela própria escola para a efetivação da matrícula.

aqui. Neste ano, foram disponibilizadas 5532 vagas, 3362 para o ensino fundamental regular e 2170 para o EJA, 634 a mais que no início de 2018. Veja a lista de vagas por escolas

As matrículas ofertadas no ensino fundamental serão para crianças a partir de 6 anos de idade, completados até 31 de março de 2019.

Para matrículas na modalidade EJA, o interessado deverá ter idade mínima de 15 anos e dois anos de distorção entre idade e série/ano.

Entre os dias 9 e 25 de janeiro, as escolas chamarão os responsáveis para formalizar as matrículas.

Já os estudantes e familiares que ainda não têm o cadastro devem procurar uma única escola para fazer o registro da demanda e indicar as unidades de ensino de preferência que sejam mais próximas do endereço fornecido pela família.

Desde 2013, as matrículas em Vitória são feitas com base nesse cadastramento eletrônico unificado. Segundo a secretária municipal de Educação, Adriana Sperandio, o sistema conta com ferramentas de alta tecnologia em geoprocessamento, que indicam onde cada família tem prioridade de matrícula, levando-se em conta a distância entre a residência da criança e as escolas da rede.

Isso, de acordo com a secretária, ajudou a democratizar o acesso. Sperandio afirma que todas as crianças e jovens que são cadastrados no Ensino Fundamental conseguem vaga na rede municipal, como determina a legislação brasileira.

"O cadastro vai revelando para a gente qual é a necessidade, em quais regiões eu preciso de mais vagas, onde eu tenho que criar e construir para que ninguém fique fora da escola. Ele dá um diagnóstico preciso da rede", acrescenta a secretária.

A efetivação da matrícula será entre 8h30 e 13h30, mas é a própria equipe da escola que vai fazer a convocação, segundo a Prefeitura, marcando um dia e horário para o atendimento.

Os pais ou responsáveis devem comparecer à escola que fez a convocação portando documentos, como a sua identidade, comprovante de residência, documento de identificação do estudante e comprovante de escolaridade do futuro aluno.

Vitória

Como se inscrever

- Para já cadastrados

Quem já cadastrou o estudante no sistema da Prefeitura será chamado pela própria escola para confirmar a matrícula. Os pais ou responsáveis deverão levar documentos.

- Para quem não se cadastrou

Os estudantes e familiares que ainda não têm o cadastro devem procurar uma única escola para fazer o registro da demanda e indicar as unidades de ensino de preferência

Outras cidades

Serra

No caso das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), os responsáveis precisam procurar a unidade de ensino a partir do dia 14 de janeiro para realizar a matrícula. Como o ensino fundamental é obrigatório, segundo a Prefeitura, o aluno poderá ser matriculado em qualquer época do ano. Em 2018, foram 20823 matrículas na educação infantil e 43.867 no ensino fundamental.

Cariacica

Para o ano letivo de 2019, foram disponibilizadas 13.405 vagas, sendo 5.852 para a educação infantil – 1 a 5 anos – e 7.553 para o ensino fundamental – 1º ao 9º ano. Desde o dia 02 de janeiro está acontecendo a Chamada Pública Escolar, com a pré-matrícula. Para se inscrever na Chamada Pública Escolar, o responsável deve acessar o link https://bit.ly/ChamadaPública2019, que estará disponível até o dia 11 de janeiro.

Vila Velha

Para matricular os alunos, pais e responsáveis devem comparecer a escola portando documentos pessoais, os documentos do aluno e comprovante de residência. A rede municipal de ensino de Vila Velha está oferecendo, para o ano letivo de 2019, mais de 4 mil vagas nas 37 Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI's)

Viana

A Prefeitura de Viana informou que o período de matricula e rematricula dos estudantes da educação infantil e ensino fundamental do município teve início em dezembro do ano passado. Para o ano letivo de 2019, cerca de 13.500 alunos farão parte da rede municipal. Os pais ou responsáveis interessados devem procurar uma das unidades de ensino para realizar a matrícula.

Já para o ano letivo de 2020, a expectativa é que mil novas vagas sejam abertas com a conclusão das obras de dois Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) de Primavera e Bom Pastor.

Governo do Estado