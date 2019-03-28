Vitória terá regras para o uso de patinetes elétricos

Os patinetes elétricos têm sido um verdadeiro sucesso nas principais capitais brasileiras — e em Vitória não poderia ser diferente. Seja para locomoção até o trabalho, seja como forma de lazer, o fato é que todos querem pelo menos experimentar o passeio. No entanto, como tudo o que envolve mobilidade precisa ser amplamente planejado e estruturado de forma a evitar acidentes e reduzir riscos, há a necessidade de regulamentação.
A reportagem do Gazeta Online conversou com o Secretário de Desenvolvimento da Cidade (Sedec), Márcio Passos, que informou sobre a novidade. "Estamos fazendo da mesma forma que fizemos com o Uber. Logo quando a empresa chegou, não havia legislação específica para tratar do caso dela. Precisamos desenvolver estudos e acabamos por criar legislação específica, que ficou uma das mais modernas do país. Da mesma forma faremos com os patinetes. Um grupo vem estudando a legislação de outras capitais para decidir o melhor formato a ser adotado e até o início de abril deve ser publicada a norma", detalhou.
O secretário contou, ainda, que a motivação para o decreto veio da necessidade de regulamentar a questão do uso do espaço público, garantindo o melhor em termos de fluxo de pessoas. Deve ser definida pela medida legislativa onde é possível estacionar o veículo, qual velocidade será possível alcançar, dentro e fora das calçadas. "Vamos cuidar das pessoas, garantir a segurança", completou.
Em relação a possíveis sanções para empresas descumpridoras das regras, Márcio garante que este não é o foco do decreto, já que existem sanções na legislação municipal aptas a resolverem possíveis infrações. A ideia, segundo ele, é incentivar o empreendedor e educar a população. "Em último caso é que haveria autuação. Queremos mudar a mentalidade de multar sempre, desenvolver um pacto de uso com as pessoas. Jardim da Penha é exemplo de pacto que deu certo: todo mundo para na faixa. Queremos é atrair mais empresas para atuarem aqui", completou.