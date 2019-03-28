Vitória terá regras para o uso de patinetes elétricos

Em relação a possíveis sanções para empresas descumpridoras das regras, Márcio garante que este não é o foco do decreto, já que existem sanções na legislação municipal aptas a resolverem possíveis infrações. A ideia, segundo ele, é incentivar o empreendedor e educar a população. "Em último caso é que haveria autuação. Queremos mudar a mentalidade de multar sempre, desenvolver um pacto de uso com as pessoas.é exemplo de pacto que deu certo: todo mundo para na faixa. Queremos é atrair mais empresas para atuarem aqui", completou.