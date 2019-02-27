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Movimento nacional

Vitória tem "banquetaço" contra fechamento de Conselho

O movimento, que serve comida para quem passar pela Praça Costa Pereira, é contra um decreto que pode extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

Publicado em 

27 fev 2019 às 15:43

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 15:43

Banquetaço acontece na Praça Costa Pereira Crédito: Reprodução
Um movimento de nível nacional batizado de "Banquetaço" foi realizado no final da manhã desta quarta-feira (27) na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória. A atividade é um protesto contra a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), por conta da medida provisória editada pelo presidente da República Jair Bolsonaro, ainda no início de janeiro, que revoga a criação do Consea.
A comida servida no banquetaço não é apenas para servir pessoas em situação de rua. Quem passou pela Costa Pereira até as 13h pode participar do movimento. O evento não atrapalhou o trânsito no Centro da Capital e, de acordo com a organização, contou com participações voluntárias.

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