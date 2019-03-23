Vitória tem a tarde mais fria de 2019

Nesta sexta-feira (22), o capixaba teve uma amostra grátis de um friozinho que não visitava a Capital há muito tempo — e foi registrado o recorde 26,4ºC de temperatura máxima em. O recorde de tarde mais fria do ano também foi batido no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.

De acordo com informações do, a queda de temperatura foi consequência do excesso de nebulosidade, chuva e entrada de ar frio de origem polar.

Em Vitória, oregistrou 26,4°C de temperatura máxima nesta sexta-feira (22) e recorde anterior de menor máxima era de 29°C em 14 de fevereiro.

No, o Inmet registrou 27,6°C de temperatura máxima. Este valor foi a menor temperatura máxima de 2019 na capital, mas já havia sido registrado nos dias 13 de fevereiro e no dia 21 de março.

Já em, a máxima foi de 21,6°C. O recorde anterior era de 23,9°C em 7 de fevereiro. A capital mineira teve duplo recorde de frio com a menor temperatura mínima e a menor máxima deste ano até agora.

O Instituto aponta que a tendência é de elevação da temperatura a partir deste sábado (23), quando as tardes devem ficar mais quentes — mas a madrugada ainda será amena. É possível que Vitória esfrie um pouco e iguale o recorde de frio deste ano, que é de 21,°C, registrado no dia 23 de janeiro.