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Clima

Vitória tem a tarde mais fria de 2019

De acordo com informações do Instituto Climatempo, a queda de temperatura foi consequência do excesso de nebulosidade, chuva e entrada de ar frio de origem polar

Publicado em 23 de Março de 2019 às 00:25

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

23 mar 2019 às 00:25
Friozinho visitou à Capital nesta sexta-feira (22) Crédito: Fernando Madeira
Nesta sexta-feira (22), o capixaba teve uma amostra grátis de um friozinho que não visitava a Capital há muito tempo — e foi registrado o recorde 26,4ºC de temperatura máxima em Vitória. O recorde de tarde mais fria do ano também foi batido no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.
De acordo com informações do Instituto Climatempo, a queda de temperatura foi consequência do excesso de nebulosidade, chuva e entrada de ar frio de origem polar.
Em Vitória, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 26,4°C de temperatura máxima nesta sexta-feira (22) e recorde anterior de menor máxima era de 29°C em 14 de fevereiro.
> Especialistas monitoram formação de ciclone na costa do Espírito Santo
No Rio de Janeiro, o Inmet registrou 27,6°C de temperatura máxima. Este valor foi a menor temperatura máxima de 2019 na capital, mas já havia sido registrado nos dias 13 de fevereiro e no dia 21 de março.
Já em Belo Horizonte, a máxima foi de 21,6°C. O recorde anterior era de 23,9°C em 7 de fevereiro. A capital mineira teve duplo recorde de frio com a menor temperatura mínima e a menor máxima deste ano até agora.
FRIOZINHO PERMANECE?
O Instituto aponta que a tendência é de elevação da temperatura a partir deste sábado (23), quando as tardes devem ficar mais quentes — mas a madrugada ainda será amena. É possível que Vitória esfrie um pouco e iguale o recorde de frio deste ano, que é de 21,°C, registrado no dia 23 de janeiro.

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