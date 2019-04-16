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Acumulado de chuva

Vitória registra em 24 horas 90% da chuva esperada para o mês inteiro

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) relatou que, entre as 9h do domingo (14) e as 9h desta segunda-feira (15) foram registrados em Vitória 104 milímetros de acúmulo de chuva

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 23:14

Publicado em 

15 abr 2019 às 23:14
Casa desaba na Ilha de Santa Maria, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho | GZ
A semana começou com chuva forte e volumosa em toda a Grande Vitória, ruas ficaram alagadas e duas casas desabaram. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre as 9h do domingo (14) e as 9h desta segunda-feira (15) foram registrados em Vitória 104 milímetros de acúmulo de chuva — o que corresponde a 90% da média de chuva para abril, que é de aproximadamente 116 milímetros.
> Os bairros mais afetados pela chuva na Grande Vitória
No período entre 15h50 de domingo (14) e 15h50 desta segunda-feira (15), o Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais (Cemaden) registrou 78,6 mm em Aribiri, em Vila Velha; 58,0 mm em Jacaraípe, na Serra; e 43,0 mm em Aparecida, em Cariacica.
> Chove em Vitória dez vezes mais que o esperado e bairros alagam
A Grande Vitória volta a ter períodos com sol nesta terça-feira (16), mas há condições para pancadas de chuva a partir da tarde. As condições para chuva aumentam durante a quarta-feira (17) e a chuva pode voltar a ser forte até o fim da semana.

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