Vitória registra em 24 horas 90% da chuva esperada para o mês inteiro

No período entre 15h50 de domingo (14) e 15h50 desta segunda-feira (15), o Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais (Cemaden) registrou 78,6 mm em Aribiri, em; 58,0 mm em Jacaraípe, na; e 43,0 mm em Aparecida, em

A Grande Vitória volta a ter períodos com sol nesta terça-feira (16), mas há condições para pancadas de chuva a partir da tarde. As condições para chuva aumentam durante a quarta-feira (17) e a chuva pode voltar a ser forte até o fim da semana.