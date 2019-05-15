Vitória pode registrar novo recorde de frio até o fim da semana

O tempo deve esfriar em Vitória até o final da semana Crédito: Michelli Angeli

Climatempo, pode provocar chuvas fortes com raios e ventos de até 70 km/h a partir desta quarta-feira (15), na região da Grande Vitória e no Centro-sul do Espírito Santo. Além disso, há possibilidade de novos recordes de temperatura em Vitória. O último registro, feito no dia 12 deste mês, foi de 18,9 °C. Uma frente fria avança pelo Sudeste e, segundo o, pode provocar chuvas fortes com raios e ventos de até 70 km/h a partir desta quarta-feira (15), na região dae no Centro-sul do Espírito Santo. Além disso, há possibilidade de novos recordes de temperatura em Vitória. O último registro, feito no dia 12 deste mês, foi de 18,9 °C.

Espírito Santo. Este sistema muda a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera e facilita a formação de grandes áreas de instabilidade sobre o Estado nos próximos dias. O ar frio que acompanha este sistema vai provocar um forte declínio na temperatura. De acordo como o Climatempo, a frente fria que avançou para o Sudeste provoca uma grande mudança no tempo no. Este sistema muda a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera e facilita a formação de grandes áreas de instabilidade sobre o Estado nos próximos dias. O ar frio que acompanha este sistema vai provocar um forte declínio na temperatura.

RISCO DE CHUVA FORTE

Nesta quarta-feira, a frente fria já se afastou para o oceano e as instabilidades se espalham pelo ES. Há condições para chuva e ventos fortes, com raios em todas as áreas capixabas. O risco de temporal é maior na região Centro-sul do Estado, inclusive na Grande Vitória. A chuva é forte e pode acumular grandes volumes, além de rajadas de vento na região da Capital, que podem chegar a até 70 km/h.

O ar mais frio que chega ao Estado provoca queda de temperatura já no decorrer desta quarta-feira, principalmente em áreas também do Centro-sul e na região Serrana.

RECORDE DE TEMPERATURA

A partir desta quarta-feira (15), a temperatura cai e a tendência é de temperatura baixa no restante da semana. Além da possibilidade de bater o recorde de madrugada mais fria do ano, Vitória também pode bater o recorde de tarde mais fria de 2019 até agora. O recorde atual de menor temperatura máxima é de 26,4°C no dia 22 de março.

Com a frente fria, o tempo deverá ficar úmido e chuvoso nos próximos dias, fazendo com que o frio aumente no Espírito Santo. Na quinta-feira (16), todo o Centro-leste capixaba terá mais um dia chuvoso com risco de temporal. O mar também deve ficar bastante agitado.

Instituto Nacional de meteorologia (Inmet). O ar frio se espalha fazendo a temperatura baixar mais até o fim da semana. A madrugada de sexta-feira (17) poderá igualar o último recorde de temperatura mínima de Vitória, que foi de 18,9°C no dia 12 deste mês, como registrou o

Your browser does not support the audio element. Vitória pode registrar novo recorde de frio até o fim da semana