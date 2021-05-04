Vitória abre 4,2 mil vagas para vacinação de pessoas com comorbidades nesta terça (4)

Vitória abre agendamento da vacina contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

a partir das 16h, no Prefeitura de Vitória abre, nesta terça-feira (4), novo agendamento para pessoas com comorbidades serem vacinadas contra a Covid-19. São 4,2 mil vagas, que serão disponibilizadas, no site da prefeitura ou pelo aplicativo Vitória Online

As vagas são destinadas às pessoas com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), pessoas com fibrose cística, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com obesidade mórbida (IMC >40). Todos devem estar na faixa etária entre 18 e 59 anos.

Já na faixa etária entre 55 e 59 anos, serão vacinadas as pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A vacinação acontecerá de quarta (5) a sexta-feira (7) em três postos volantes: Maanaim Vitória (ao lado do Teatro Carmélia), no ginásio da Faculdade Salesiana e na Igreja Batista de Jardim da Penha.

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