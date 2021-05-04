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Covid-19

Vitória abre 4,2 mil vagas para vacinação de pessoas com comorbidades nesta terça (4)

Nesta fase da campanha, são vacinadas pessoas com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, pessoas com doença renal crônica em diálise, pessoas com fibrose cística, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com obesidade mórbida

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 10:52

Publicado em 

04 mai 2021 às 10:52
A Defensoria Pública está recebendo denúncias de problemas com a vacinação ou com o processo de agendamento
Vitória abre agendamento da vacina contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Prefeitura de Vitória abre, nesta terça-feira (4), novo agendamento para pessoas com comorbidades serem vacinadas contra a Covid-19. São 4,2 mil vagas, que serão disponibilizadas a partir das 16h, no site da prefeitura ou pelo aplicativo Vitória Online
As vagas são destinadas às pessoas com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), pessoas com fibrose cística, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com obesidade mórbida (IMC >40). Todos devem estar na faixa etária entre 18 e 59 anos.
Já na faixa etária entre 55 e 59 anos, serão vacinadas as pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).
A vacinação acontecerá de quarta (5) a sexta-feira (7) em três postos volantes: Maanaim Vitória (ao lado do Teatro Carmélia), no ginásio da Faculdade Salesiana e na Igreja Batista de Jardim da Penha.

COMPROVANTE

É importante lembrar que as pessoas com comorbidades precisam comprovar a condição para receber a vacina contra a Covid-19. Para isso, é preciso apresentar laudo médico ou declaração do enfermeiro do serviço de saúde em que o usuário faz tratamento, além de documento de identificação com foto.

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