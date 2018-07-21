Visita do príncipe Charles ao Estado teve suspiro de fãs e protesto

O ano era 1991. Mais precisamente, 25 de abril. Naquele dia, o Espírito Santo conheceu a realeza. Ou, pelo menos, uma das principais figuras da família real britânica. Trata-se do primeiro herdeiro do trono inglês, príncipe Charles, que passou por Vitória e Aracruz durante uma visita oficial ao Brasil.

Ele desembarcou no Aeroporto de Vitória às 11h08, com oito minutos de atraso, e foi recepcionado pelo então governador do Estado, Albuíno Azeredo. Sua vinda contou com um forte esquema de segurança, envolvendo mais de 100 homens da Polícia Militar e agentes federais e ingleses.

O jornal A GAZETA mostrou em 26 de junho de 1991 que o príncipe foi recebido com festa e suspiros de um grupo de mulheres no aeroporto, mas também com protestos, que nem chegaram a ser vistos por Charles. O foco das manifestações era sobre o meio ambiente, já que o britânico veio ao Estado com intuito de visitar a então Aracruz Celulose, hoje Fibria.

Príncipe Charles visita parque fabril da Aracruz Celulose com comitiva Crédito: Arquivo - 25/04/91

Charles ficou por cinco horas nas terras capixabas. Do Aeroporto de Vitória, seguiu para a fábrica, percorrendo-a e ouvindo explicações sobre a produção. Lá plantou uma muda de pau-brasil no Centro de Pesquisas Florestais da empresa.

No Estado, o príncipe quebrou o protocolo e a agenda oficial por querer conhecer a casa de Yara Ikemori, engenheira agrônoma da Aracruz. A visita, no bairro Coqueiral, não foi acompanhada pela imprensa, e nem Charles nem Yara quiseram comentar sobre o acontecimento.

Charles planta muda de pau-brasil em parque da Aracruz Celulose Crédito: Arquivo - 25/04/91

O representante da família real viajou para o Brasil acompanhado da esposa, mas a princesa Diana - de quem se divorciaria cinco anos depois -, não veio ao Espírito Santo e participou de outros compromissos oficiais em São Paulo.

Manifestação contra presença do príncipe Charles teve até um "camelo" Crédito: Chico Guedes - 25/04/91



