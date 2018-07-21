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Visita do príncipe Charles ao Estado teve suspiro de fãs e protesto

Herdeiro do trono inglês veio ao Espírito Santo em 1991. Charles plantou pau-brasil e quebrou o protocolo para visitar casa de engenheira em Aracruz. Você se lembra desse dia? Conte para nós #somocapixabas

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 21:12
especial
O ano era 1991. Mais precisamente, 25 de abril. Naquele dia, o Espírito Santo conheceu a realeza. Ou, pelo menos, uma das principais figuras da família real britânica. Trata-se do primeiro herdeiro do trono inglês, príncipe Charles, que passou por Vitória e Aracruz durante uma visita oficial ao Brasil.
 Ele desembarcou no Aeroporto de Vitória às 11h08, com oito minutos de atraso, e foi recepcionado pelo então governador do Estado, Albuíno Azeredo. Sua vinda contou com um forte esquema de segurança, envolvendo mais de 100 homens da Polícia Militar e agentes federais e ingleses.
 O jornal A GAZETA mostrou em 26 de junho de 1991 que o príncipe foi recebido com festa e suspiros de um grupo de mulheres no aeroporto, mas também com protestos, que nem chegaram a ser vistos por Charles. O foco das manifestações era sobre o meio ambiente, já que o britânico veio ao Estado com intuito de visitar a então Aracruz Celulose, hoje Fibria.
Príncipe Charles visita parque fabril da Aracruz Celulose com comitiva Crédito: Arquivo - 25/04/91
 Charles ficou por cinco horas nas terras capixabas. Do Aeroporto de Vitória, seguiu para a fábrica, percorrendo-a e ouvindo explicações sobre a produção. Lá plantou uma muda de pau-brasil no Centro de Pesquisas Florestais da empresa.
No Estado, o príncipe quebrou o protocolo e a agenda oficial por querer conhecer a casa de Yara Ikemori, engenheira agrônoma da Aracruz. A visita, no bairro Coqueiral, não foi acompanhada pela imprensa, e nem Charles nem Yara quiseram comentar sobre o acontecimento.
Charles planta muda de pau-brasil em parque da Aracruz Celulose Crédito: Arquivo - 25/04/91
O representante da família real viajou para o Brasil acompanhado da esposa, mas a princesa Diana - de quem se divorciaria cinco anos depois -, não  veio ao Espírito Santo e participou de outros compromissos oficiais em São Paulo.
Manifestação contra presença do príncipe Charles teve até um "camelo" Crédito: Chico Guedes - 25/04/91
 
Lembra-se desse dia ou esteve lá? Envie um e-mail para [email protected] e conte qual a sua recordação do acontecimento e o que mudou na sua vida desde então. #somoscapixabas

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