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69,2 milímetros

Vila Velha tem maior acúmulo de água da chuva em 24 horas no ES

De acordo com a Sesp, não há pessoas desalojadas ou desabrigadas

Publicado em 

08 fev 2019 às 13:16

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 13:16

Avenida Antônio Gil Veloso, em Vila Velha, ficou alagada durante a chuva em Vila Velha Crédito: Reprodução
Em 24 horas, Vila Velha foi o local do Espírito Santo em que mais choveu, com acúmulo de 69,2 milímetros, seguido de Viana, com 54,6 mm, Ecoporanga, com 48,8 mm, Guarapari, 44,98 mm, e a capital Vitória somou 43 milímetros de água da chuva.
> Forte chuva alaga ruas e avenidas no Espírito Santo
OCORRÊNCIAS
Entre as ocorrências, uma árvore caiu sobre uma residência no bairro Flexal II, em Cariacica, mas ninguém se feriu. E uma árvore caiu sobre uma fiação de energia, na Praia do Canto. Segundo a Sesp, nâo há pessoas desalojadas ou desabrigadas.
REGIÕES COM MAIS CHUVA
NOVA VENÉCIA - 41 mm
DOMINGOS MARTINS - 39.48 mm
APIACÁ - 37.2 mm
PRESIDENTE KENNEDY - 32.8 mm
PIÚMA - 28.2 mm
BARRA DE SÃO FRANCISCO - 22.8 mm
AFONSO CLÁUDIO - 20.67 mm
ALEGRE - 20.67 mm
CARIACICA - 19.44 mm
MIMOSO DO SUL - 18.8 mm
GUAÇUÍ - 18.29 mm
CASTELO - 17.51 mm
SANTA MARIA DE JETIBÁ - 17.32 mm
SERRA - 16.2 mm
RIO NOVO DO SUL - 15.6 mm
SANTA TERESA - 14.57 mm
ALFREDO CHAVES - 12.8 mm
ENTENDA A MEDIÇÃO DA CHUVA
A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Reprodução | Somar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande?
Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.
VEJA COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO
 

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