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Greve dos caminhoneiros

Vila Velha raciona combustível para manter Guarda Municipal na rua

A opção adotada será priorizar a ocupação de quatro bases e sete módulos fixos instalados pela cidade

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 14:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 14:41
Guarda Municipal de Vila Velha vai racionar combustível para continuar nas ruas Crédito: Ricardo Medeiros
Em meio a greve dos caminhoneiros e à falta de gasolina em muitos postos da Grande Vitória, a Prefeitura de Vila Velha decidiu fazer racionamento de combustível para garantir a Guarda Municipal nas ruas. A opção adotada será priorizar a ocupação de quatro bases e sete módulos fixos instalados pela cidade.
"A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito (Semprev) informa que a Guarda Municipal adotou a estratégia do racionamento de combustível para garantir o funcionamento de viaturas e motocicletas. A corporação vai priorizar a ocupação das quatro bases e dos sete módulos fixos instalados em todas as regiões da cidade para o atendimento de ocorrências de flagrantes de crimes e solicitações de emergência", diz a nota.
A prefeitura avisa ainda que população pode acionar a Guarda Municipal pelo telefone 3219-9929.
Vila Velha raciona combustível para manter Guarda Municipal na rua

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