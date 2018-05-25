Em meio a greve dos caminhoneiros e à falta de gasolina em muitos postos da Grande Vitória, a Prefeitura de Vila Velha decidiu fazer racionamento de combustível para garantir a Guarda Municipal nas ruas. A opção adotada será priorizar a ocupação de quatro bases e sete módulos fixos instalados pela cidade.
"A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito (Semprev) informa que a Guarda Municipal adotou a estratégia do racionamento de combustível para garantir o funcionamento de viaturas e motocicletas. A corporação vai priorizar a ocupação das quatro bases e dos sete módulos fixos instalados em todas as regiões da cidade para o atendimento de ocorrências de flagrantes de crimes e solicitações de emergência", diz a nota.
A prefeitura avisa ainda que população pode acionar a Guarda Municipal pelo telefone 3219-9929.
Vila Velha raciona combustível para manter Guarda Municipal na rua