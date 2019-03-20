Vila Velha: moradores protestam contra instalação de tanques de combustível

Moradores do bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, realizam um protesto na manhã desta quarta-feira (20), contra a instalação de tanques de combustível na área da Codesa localizada no bairro. O protesto começou por volta da 7 horas e não tem horário previsto para terminar.
Por conta da manifestação, a entrada para o porto está fechada e uma fila de caminhões se formou, dando origem a um longo congestionamento na estrada de Capuaba. Moradores usaram pneus e madeira para bloquear a via.
Moradores protestam contra instalação de tanques de combustível em Vila Velha
De acordo com os manifestantes, os tanques de combustível ficarão muito perto das comunidades e dos trabalhadores portuários, o que trará riscos de explosão, poluição e aumento no tráfego de caminhões.
"Estamos protestando contra a vinda de tanques de combustíveis para o quintal da nossa comunidade. Os danos materiais, a desvalorização até dos imóveis. Mas estamos preocupados agora é com a saúde da população. Esses tanques aqui, ocorrendo uma explosão, Ilha das Flores vai sumir", afirma Ercílio Martins, líder comunitário do bairro.
Os moradores aguardam um posicionamento da Codesa e prometem só deixar o local depois de uma conversa com a empresa.
"Nossa intenção é ficar aqui até a diretoria da Codesa mostrar para gente o que eles realmente pretendem fazer com a nossa comunidade. Enquanto for necessário estaremos aqui", encerrou Martins.
Codesa diz que mudanças estão dentro das normas ambientais
Procurada pela reportagem, a Codesa enviou nota em que afirma que as mudanças que serão feitas estão de acordo com a legislação e foram discutidas em audiência pública.
"Os manifestantes protestam contra a instalação do Terminal de Granéis Líquidos (TGL), em Capuaba, cujo leilão para concessão será nesta sexta-feira (22), na Bovespa, em São Paulo. A proposta do TGL foi precedida de ampla divulgação e audiências públicas, inclusive em Vitória. Todos os procedimentos foram conduzidos pela Antaq, agência reguladora, em total observação à legislação pertinente, e em especial às normas e liberações ambientais", diz a nota.
O que é o TGL
Trata-se da construção de um Terminal no Cais de Capuaba, Vila Velha, em uma área de 75.000 m², que entrou como prioridade no Programa de Parcerias e Investimentos(PPI). O leilão para concessão acontece no próximo dia 22 de março, às 10h, na Bovespa. A expectativa de investimentos é da ordem de R$ 120 milhões para a construção pela empresa ganhadora da concorrência pública.
Um dos grandes projetos em pauta para 2019 no Porto de Vitória, o TGL vai movimentar produtos como diesel, gasolina, álcool e biodiesel. A capacidade de armazenagem estática (tancagem) será de 60.000 m³. A conclusão e início das operações estão previstas para 2020. De acordo com a Codesa, o terminal vai aumentar em aproximadamente 700.000 toneladas/ano a movimentação de cargas no Porto de Vitória. A expectativa é que sejam gerados 450 empregos diretos e indiretos durante a implantação, e 300 diretos e indiretos no início das operações
Com informações de Eduardo Dias