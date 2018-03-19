Vila Velha começa a usar câmeras para multar a partir desta segunda

Câmera em Vila Velha vai ser usada para fiscalização Crédito: Caíque Verli

A partir desta segunda-feira (19), 32 câmeras de monitoramento serão usadas para fiscalizar e multar motoristas em Vila Velha.

A Prefeitura diz que o objetivo é reduzir o alto número de acidentes na cidade, principalmente na Avenida Carlos Lindenberg, onde a maioria dos equipamentos estão localizados. Em 2017, o município registrou 260 acidentes com feridos e sete mortes no trânsito.

Cinco guardas municipais vão monitorar as imagens, de olho em infrações como o avanço do sinal vermelho, motoristas que usam o celular enquanto dirigem e estacionamento em locais proibidos.

OUTROS LOCAIS

A fiscalização por vídeo também será implantada em outros pontos, como Francelina Setúbal e o cruzamento entre as avenidas Hugo Musso e a Champagnat.

O secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich Júnior, explicou que esses locais são os pontos do município com maior índice de acidentes.

"É uma forma de comunicar que estamos vigilantes no trânsito e, principalmente, preservar vidas no trânsito que é mais importante", comentou o secretário.