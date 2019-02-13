Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Vila Velha: após determinação da Justiça, rodoviários liberam garagens
Paralisação

Vila Velha: após determinação da Justiça, rodoviários liberam garagens

Determinação foi dada pela Justiça; caso descumprisse a decisão, o sindicato teria que pagar uma multa de R$ 100 mil

Publicado em 

13 fev 2019 às 16:52

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 16:52

Viatura da PM em frente à Viação Praia Sol, em Vila Velha Crédito: Caíque Verli
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que as duas garagens de viações que estavam bloqueadas em Vila Velha foram liberadas por rodoviários, por volta das 14h30 desta quarta-feira (13).
A Justiça havia proibido o Sindicato dos Rodoviários de bloquear a entrada e saída de ônibus e funcionários da garagem das empresas Praia Sol e Veredas, em Vila Velha, sob multa de R$ 100 mil. 
A decisão foi dada pela juíza Denise Alves Tumoli Ferreira, da 1ª Vara do Trabalho de Vitória, e não vale para a viação Santa Zita, em Viana.
>Paralisação tira 425 ônibus de circulação
Desde às 4h, nenhum ônibus saiu das garagens, gerando transtorno para a população de Vila Velha.
>Transporte público: ruim com ele, muito pior sem ele
Os rodoviários protestam contra a contratação por jornada reduzida, de 5h, e fecham também a garagem da viação Santa Zita, em Viana. Lá, o movimento ainda permanece.
>Sem ônibus, ciclistas atravessam a Terceira Ponte pedalando
SEM TRANSPORTE
Erli, Fátima e Wesley não conseguem se deslocar por conta da paralisação Crédito: Caique Verli
Sem parte dos ônibus do Transcol circulando nesta terça-feira (13) em Vila Velha, os pontos ficaram mais cheios e a espera dos passageiros foi grande. Na região de Terra Vermelha, por exemplo, apenas coletivos municipais estão circulando.
Erli Santos, que é vigia, trabalhou a madrugada inteira e ainda não conseguiu ir para casa. Ele mora em Cariacica.
Estou muito cansado, precisando dormir, mas não sei como vou chegar em casa
Erli Santos, vigia
Esperando no ponto de ônibus há duas horas, Fátima Alves Luz, doméstica, está tentando transporte para ir cuidar do pai, que é idoso e mora em Aribiri.
Vou para lá cuidar dele três vezes por semana, mas hoje está difícil. Muito difícil, não está passando ônibus
Fátima Luz, doméstica
A situação em outros pontos do município não foi diferente. Mais cedo, a cozinheira Lucimar Tavares contou que saiu de Cariacica Sede às 5h e teve que esperar uma colega no Terminal do Ibes para irem juntas com um carro de aplicativo ao trabalho. "A empresa vai pagar. Vamos chegar atrasadas e temos que fazer o café do pessoal da firma".
>Empresa consegue liminar impedindo sindicato de fechar garagem
Quem também precisou esperar no Terminal do Ibes foi a enfermeira Odileia de Deus. "Saí de Cariacica e já estou no Terminal do Ibes. Vou ter que pegar carona para chegar no trabalho".
O jovem Wesley de Oliveira, 21 anos, não conseguiu ir para o curso técnico de automação industrial. "Vim para o terminal andando, uns 20 minutos, e não tem ônibus aqui no terminal para me levar pra Vitória. Vou tomar falta de graça".
A estudante Rafaela Rangel, 14 anos, está na mesma situação. "Era para estar no colégio, em Praia de Itaparica, às 7h e ainda estou aqui no terminal. Ficamos sabendo aqui que não tem ônibus".
Passageiros esperaram por carona, Uber ou táxi no Terminal do Ibes. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

greve paralisação Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória
Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados