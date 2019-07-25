Vídeo que mostra geada não foi feito em Santa Maria de Jetibá

Um vídeo de geada, associado a uma mensagem que circulou pelos grupos do, se espalhou nesta quarta-feira (24) com a informação de que o fenômeno teria acontecido na região de Alto Garrafão, em, na Região Serrana do. Oapurou e a informação é falsa. No vídeo, um homem aparece mostrando gelo em árvores, na grama e até mesmo em pés de couve-flor.