Vídeo mostra queda de helicóptero que transportava Ricardo Boechat

Câmeras de videomonitoramento irão ajudar a Polícia Civil a desvendar as causas do acidente que matou o jornalista Ricardo Boechat e o piloto do helicóptero Ronaldo Quattruci nesta segunda-feira (11), em São Paulo.
As imagens, cedidas pela concessionária CRR, mostram a aeronave realizando uma manobra e demostra que ela estava sem controle. Logo após, o veículo some entre os viadutos e colide contra o caminhão no trecho da Rodoanel, que dá acesso à Rodovia Anhanguera. Veja:
De acordo com o delegado Luís Roberto Hellmeister, que conduz as investigações, a possibilidade de queda livre já é descartada e não é possível saber se Boechat pulou do helicóptero antes da queda, mas considera improvável devido a dinâmica dos fatos.
Ainda segundo ele, os veículos colidiram no momento em que o caminhão estava a cerca 100 metros da cabine do pedágio e acredita que, "se não houvesse um caminhão ali, talvez fosse possível ter feito um pouso forçado".
Até o início da tarde desta terça-feira (12), duas pessoas prestaram depoimento na delegacia: o motorista do caminhão e uma mulher que estava no local e presenciou o acidente. A Polícia Civil ainda está em busca de novas testemunhas.