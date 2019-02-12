Vídeo mostra queda de helicóptero que transportava Ricardo Boechat

Ricardo Boechat estava no helicóptero que caiu nesta segunda-feira (11) Crédito: Reprodução/TV Globo

As imagens, cedidas pela concessionária CRR, mostram a aeronave realizando uma manobra e demostra que ela estava sem controle. Logo após, o veículo some entre os viadutos e colide contra o caminhão no trecho da Rodoanel , que dá acesso à Rodovia Anhanguera. Veja:

De acordo com o delegado Luís Roberto Hellmeister, que conduz as investigações, a possibilidade de queda livre já é descartada e não é possível saber se Boechat pulou do helicóptero antes da queda, mas considera improvável devido a dinâmica dos fatos.

Ainda segundo ele, os veículos colidiram no momento em que o caminhão estava a cerca 100 metros da cabine do pedágio e acredita que, "se não houvesse um caminhão ali, talvez fosse possível ter feito um pouso forçado".