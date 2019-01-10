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Rota do Lagarto

Vídeo mostra preguiça sendo resgatada em estacionamento de Pedra Azul

O biólogo e empresário Ricardo Luis da Costa foi quem retirou o animal de debaixo de um carro estacionado. Ele acredita que ela tenha tentado se esconder do sol forte

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 13:31

Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

10 jan 2019 às 13:31
Preguiça foi resgatada debaixo de carro Crédito: Reprodução/Instagram
Uma preguiça foi resgatada em um estacionamento na região de Quadrado de São Paulino, no final da Rota do Lagarto, em Pedra Azul, nesta quarta-feira (9). Um vídeo (veja abaixo) feito no momento em que o animal é retirado debaixo de um carro foi compartilhado em uma rede social e já conta com mais de 23.000 visualizações.
Quem resgatou a preguiça debaixo do carro, que estava estacionado, e a devolveu à mata, foi o biólogo e empresário Ricardo Luis da Costa. Ele conta que foi a cunhada dele quem viu o bicho no estacionamento e o chamou para ajudar. A esposa de Ricardo foi quem fez o registro.
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"Isso aconteceu por volta das 13h, o sol estava muito quente e acredito que ela tenha se escondido debaixo do carro para se proteger do calor. Não foi difícil tirar ela de lá e depois eu a levei para a mata", conta.
O biólogo conta que a região é uma área de preservação de Mata Atlântica e que, infelizmente, muitos animais são atropelados no asfalto. Ricardo reclama que não há medidas para que a velocidade dos veículos seja reduzida no percurso, que é de área preservada de Mata Atlântica.
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"Se a minha cunhada não tivesse visto a preguiça, quando o carro saísse ela poderia ter sido morta. Infelizmente já encontrei outros animais atropelados. Poderia ter mais lombadas e radares na região, que é de preservação. Já vi jaguatirica, tatu e furão mortos atropelados, e já retirei uma coruja ferida do asfalto", finaliza Ricardo.
Veja o momento do resgate

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