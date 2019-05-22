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Tragédia

Vídeo mostra exato momento do acidente com mortes na Terceira Ponte

A colisão envolvendo dois carros e uma motocicleta deixou um casal morto na madrugada desta quarta-feira (22)
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

22 mai 2019 às 18:00

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 18:00

A Polícia Civil divulgou as imagens do acidente que matou o casal Kelvin Gonçalves dos Santos, 23, e Brunielly Oliveira, 17, na Terceira Ponte. A colisão envolveu dois carros - Audi A1 e Toyota Etios - e uma motocicleta na madrugada desta quarta-feira (22).
> Motoristas são autuados por homicídio e embriaguez
VEJA VÍDEO
 
SUSPEITA DE RACHA 
O casal foi encontrado cerca de 150 metros antes dos três veículos. A moto estava embaixo do Etios, mas a polícia não tem dúvidas que de o Audi também participou do acidente.
Segundo informações de um funcionário da Rodosol, a batida aconteceu por volta das 2h da madrugada. Ainda de acordo com o funcionário, os carros apostavam um racha quando acertaram o casal de moto.
> Mãe de vítima de acidente na ponte diz que teve visão sobre tragédia
MOTORISTAS EMBRIAGADOS
O advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, e o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, que dirigiam os carros envolvidos na batida, estavam em uma boate de Vila Velha e beberam antes do acidente. A informação é do delegado Ney Fanfa Ribas Neto, plantonista da Delegacia Regional de Vitória, para onde a ocorrência foi levada. Eles foram indiciados por dois homicídios com dolo eventual e embriaguez ao volante.
O delegado afirmou ainda que, apesar da negativa do teste do bafômetro, e da recusa do teste toxicológico no DML, testemunhas confirmaram que os dois estavam embriagados. Informações preliminares da Polícia Civil reforçam a suspeita de que o advogado e o estudante estariam disputando um racha.
Os dois serão encaminhados para o Centro de Triagem de Viana e, na quinta-feira (23), deverão passar por uma audiência de custódia para definir se continuarão ou não presos.
> Advogado e estudante beberam antes de acidente com mortes, diz delegado
PERÍCIA
Os peritos da Polícia Civil afirmaram que vão analisar os módulos dos dois carros em busca de informações como, por exemplo, a velocidade dos veículos no momento da colisão. O órgão solicitou que a Rodosol não retire os carros do pátio da sede administrativa, porque precisa voltar ao local para dar continuidade à perícia.

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